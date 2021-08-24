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Перенесут ли выборы в Грузии? Ответ Минздрава
Перенесут ли выборы в Грузии? Ответ Минздрава
НПО и аппарат Народного защитника Грузии заговорили о возможном переносе даты выборов 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T17:21+0400
2021-08-24T17:21+0400
2021-08-24T17:28+0400
грузия
местные выборы
пандемия
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии пока не давало рекомендаций по переносу выборов в органы местной власти на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, заявила замглавы Минздрава Тамара Габуния на брифинге во вторник.Выборы в Грузии должны пройти 2 октября. Однако из-за растущего числа заболевших в оппозиции, НПО и аппарате Народного защитника заговорили о возможном переносе даты выборов.При этом она отметила, что предвыборный процесс и процесс выборов являются менее опасными нежели другие активности.Габуния добавила, что Минздрав работает вместе с ЦИК для активизации процесса вакцинирования сотрудников и членов избирательных комиссий.Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали.Власти призывают граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали более миллиона граждан, из них две полные дозы сделали 300 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, местные выборы, пандемия, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
Перенесут ли выборы в Грузии? Ответ Минздрава
17:21 24.08.2021 (обновлено: 17:28 24.08.2021)
НПО и аппарат Народного защитника Грузии заговорили о возможном переносе даты выборов
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии пока не давало рекомендаций по переносу выборов в органы местной власти на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, заявила замглавы Минздрава Тамара Габуния на брифинге во вторник.
Выборы в Грузии должны пройти 2 октября. Однако из-за растущего числа заболевших в оппозиции, НПО и аппарате Народного защитника заговорили о возможном переносе даты выборов.
"Мы, Национальный центр по контролю заболеваний и Минздрав, не даем такой рекомендации. Правила, которые действуют для безопасного проведения выборов, дают хорошую возможность сделать все безопасно", - сказала Габуния.
При этом она отметила, что предвыборный процесс и процесс выборов являются менее опасными нежели другие активности.
Габуния добавила, что Минздрав работает вместе с ЦИК для активизации процесса вакцинирования сотрудников и членов избирательных комиссий.
Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали.
Власти призывают граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали более миллиона граждан, из них две полные дозы сделали 300 тысяч.
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