https://sputnik-georgia.ru/20210824/perenesut-li-vybory-v-gruzii-otvet-minzdrava-258553314.html

Перенесут ли выборы в Грузии? Ответ Минздрава

Перенесут ли выборы в Грузии? Ответ Минздрава

НПО и аппарат Народного защитника Грузии заговорили о возможном переносе даты выборов 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T17:21+0400

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2021-08-24T17:28+0400

грузия

местные выборы

пандемия

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии пока не давало рекомендаций по переносу выборов в органы местной власти на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, заявила замглавы Минздрава Тамара Габуния на брифинге во вторник.Выборы в Грузии должны пройти 2 октября. Однако из-за растущего числа заболевших в оппозиции, НПО и аппарате Народного защитника заговорили о возможном переносе даты выборов.При этом она отметила, что предвыборный процесс и процесс выборов являются менее опасными нежели другие активности.Габуния добавила, что Минздрав работает вместе с ЦИК для активизации процесса вакцинирования сотрудников и членов избирательных комиссий.Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали.Власти призывают граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали более миллиона граждан, из них две полные дозы сделали 300 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, местные выборы, пандемия, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году