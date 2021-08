https://sputnik-georgia.ru/20210824/uchenye-iz-italii-predupredili-o-novoy-strashnoy-pandemii-v-2080-godu-258414463.html

Ученые из Италии предупредили о новой страшной пандемии в 2080 году

Оказалось, что экстремальные пандемии — не такое уж редкое явление, а следующая глобальная вспышка случится к 2080 году 24.08.2021

2021-08-24T16:10+0400

2021-08-24T16:10+0400

2021-08-24T16:18+0400

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Человечеству в ближайшие 60 лет грозит новая пандемия - она будет схожа по страшным последствиям с коронавирусом. Об этом сообщили ученые из Университета Падуи в Италии. С результатами их масштабного исследования можно ознакомиться в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Специалисты внимательно изучили распространение всяких болезней и эпидемий на планете за последние четыре века, таких как чума, оспа, холера, тиф и различные виды гриппа. Оказалось, что экстремальные пандемии — не столь уж редкое явление, а следующая глобальная вспышка произойдет к 2080 году.В списке причин, по мнению авторов научного исследования, — рост населения, загрязнение окружающей среды и изменения продовольственной системы.Между тем, ученые подсчитали: риск повторения наиболее смертоносной эпидемии гриппа в истории — испанки — возрастает на 0,3-1,9% ежегодно. По прогнозам экспертов, пандемия такого масштаба может произойти в течение следующих 400 лет. И еще немного цифр. Любопытно, что вероятность возникновения новых заболеваний, подобных COVID-19, может увеличиться в три раза в ближайшие десятилетия, а через 12 тысяч лет мир столкнется с пандемией, способной полностью уничтожить его население.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

