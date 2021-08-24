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Ученые из Италии предупредили о новой страшной пандемии в 2080 году
Ученые из Италии предупредили о новой страшной пандемии в 2080 году
Оказалось, что экстремальные пандемии — не такое уж редкое явление, а следующая глобальная вспышка случится к 2080 году 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T16:10+0400
2021-08-24T16:18+0400
в мире
коронавирус covid-2019
пандемия
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Человечеству в ближайшие 60 лет грозит новая пандемия - она будет схожа по страшным последствиям с коронавирусом. Об этом сообщили ученые из Университета Падуи в Италии. С результатами их масштабного исследования можно ознакомиться в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Специалисты внимательно изучили распространение всяких болезней и эпидемий на планете за последние четыре века, таких как чума, оспа, холера, тиф и различные виды гриппа. Оказалось, что экстремальные пандемии — не столь уж редкое явление, а следующая глобальная вспышка произойдет к 2080 году.В списке причин, по мнению авторов научного исследования, — рост населения, загрязнение окружающей среды и изменения продовольственной системы.Между тем, ученые подсчитали: риск повторения наиболее смертоносной эпидемии гриппа в истории — испанки — возрастает на 0,3-1,9% ежегодно. По прогнозам экспертов, пандемия такого масштаба может произойти в течение следующих 400 лет. И еще немного цифр. Любопытно, что вероятность возникновения новых заболеваний, подобных COVID-19, может увеличиться в три раза в ближайшие десятилетия, а через 12 тысяч лет мир столкнется с пандемией, способной полностью уничтожить его население.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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коронавирус covid-2019, пандемия

Ученые из Италии предупредили о новой страшной пандемии в 2080 году

16:10 24.08.2021 (обновлено: 16:18 24.08.2021)
218
© AFP / HANDOUTПандемия коронавируса - COVID-19 и человеческие клетки изучаются под микроскопом
Пандемия коронавируса - COVID-19 и человеческие клетки изучаются под микроскопом - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© AFP / HANDOUT
Оказалось, что экстремальные пандемии — не такое уж редкое явление, а следующая глобальная вспышка случится к 2080 году
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Человечеству в ближайшие 60 лет грозит новая пандемия - она будет схожа по страшным последствиям с коронавирусом. Об этом сообщили ученые из Университета Падуи в Италии. С результатами их масштабного исследования можно ознакомиться в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты внимательно изучили распространение всяких болезней и эпидемий на планете за последние четыре века, таких как чума, оспа, холера, тиф и различные виды гриппа. Оказалось, что экстремальные пандемии — не столь уж редкое явление, а следующая глобальная вспышка произойдет к 2080 году.
Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы - Sputnik Грузия, 1920, 12.08.2021
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В списке причин, по мнению авторов научного исследования, — рост населения, загрязнение окружающей среды и изменения продовольственной системы.
Между тем, ученые подсчитали: риск повторения наиболее смертоносной эпидемии гриппа в истории — испанки — возрастает на 0,3-1,9% ежегодно. По прогнозам экспертов, пандемия такого масштаба может произойти в течение следующих 400 лет.
И еще немного цифр. Любопытно, что вероятность возникновения новых заболеваний, подобных COVID-19, может увеличиться в три раза в ближайшие десятилетия, а через 12 тысяч лет мир столкнется с пандемией, способной полностью уничтожить его население.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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