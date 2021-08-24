https://sputnik-georgia.ru/20210824/v-gruzii-zaderzhali-chlenov-ig--raskryty-detali-spetsoperatsii-v-pankisi-258551629.html

В Грузии задержали членов ИГ* – раскрыты детали спецоперации в Панкиси

В Грузии задержали членов ИГ* – раскрыты детали спецоперации в Панкиси

По данным СГБ, задержанные планировали поехать в Сирию и вступить в террористический лагерь 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T17:01+0400

2021-08-24T17:01+0400

2021-08-24T18:11+0400

грузия

сгб

антитеррористическая операция в грузии: суды и аресты

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. СГБ Грузии задержала в Панкисском ущелье пять человек за членство в террористической организации "Исламское государство", говорится в сообщении ведомства.Все задержанные - граждане Грузии. По данным СГБ, они вступили в ИГ и планировали поехать в Сирию в террористический лагерь.Также следствие установило, что граждане Грузии дали клятву и ее запись распространили среди лиц, связанных с террористами.Также в ходе расследования был выявлен и лидер группы, который открыто заявлял, что он представитель ИГ в Грузии и т.н. "эмир Грузии".Члены группировки, по данным следствия, неоднократно устраивали конспиративные встречи и рассматривали процессы в Сирии и Ираке и планы на Грузию.Панкисское ущелье — высокогорный край региона Кахети, преимущественного населенный кистинцами – этническими чеченцами, а также выходцами из Чечни.Этот грузинский край не раз оказывался в центре внимания общественности. Эксперты утверждают, что в ряды террористической организации "Исламское государство" записались и уехали в Сирию несколько десятков уроженцев Грузии из Панкисского ущелье.Самым известным из них был Тархан Батирашвили. США обещали 5 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы выйти на его след. Батирашвили погиб в боях у города Шикрат в Ираке в начале июля 2016 года. Информацию о его гибели подтвердили и в Панкисском ущелье.* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других странПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, сгб, антитеррористическая операция в грузии: суды и аресты