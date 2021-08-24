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В Грузии задержали членов ИГ* – раскрыты детали спецоперации в Панкиси
В Грузии задержали членов ИГ* – раскрыты детали спецоперации в Панкиси
По данным СГБ, задержанные планировали поехать в Сирию и вступить в террористический лагерь 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T17:01+0400
2021-08-24T18:11+0400
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антитеррористическая операция в грузии: суды и аресты
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. СГБ Грузии задержала в Панкисском ущелье пять человек за членство в террористической организации "Исламское государство", говорится в сообщении ведомства.Все задержанные - граждане Грузии. По данным СГБ, они вступили в ИГ и планировали поехать в Сирию в террористический лагерь.Также следствие установило, что граждане Грузии дали клятву и ее запись распространили среди лиц, связанных с террористами.Также в ходе расследования был выявлен и лидер группы, который открыто заявлял, что он представитель ИГ в Грузии и т.н. "эмир Грузии".Члены группировки, по данным следствия, неоднократно устраивали конспиративные встречи и рассматривали процессы в Сирии и Ираке и планы на Грузию.Панкисское ущелье — высокогорный край региона Кахети, преимущественного населенный кистинцами – этническими чеченцами, а также выходцами из Чечни.Этот грузинский край не раз оказывался в центре внимания общественности. Эксперты утверждают, что в ряды террористической организации "Исламское государство" записались и уехали в Сирию несколько десятков уроженцев Грузии из Панкисского ущелье.Самым известным из них был Тархан Батирашвили. США обещали 5 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы выйти на его след. Батирашвили погиб в боях у города Шикрат в Ираке в начале июля 2016 года. Информацию о его гибели подтвердили и в Панкисском ущелье.* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других странПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, сгб, антитеррористическая операция в грузии: суды и аресты

В Грузии задержали членов ИГ* – раскрыты детали спецоперации в Панкиси

17:01 24.08.2021 (обновлено: 18:11 24.08.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПолицейские на месте преступления. Борьба с преступностью
Полицейские на месте преступления. Борьба с преступностью - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© photo: Sputnik / Stringer
По данным СГБ, задержанные планировали поехать в Сирию и вступить в террористический лагерь
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. СГБ Грузии задержала в Панкисском ущелье пять человек за членство в террористической организации "Исламское государство", говорится в сообщении ведомства.
Все задержанные - граждане Грузии. По данным СГБ, они вступили в ИГ и планировали поехать в Сирию в террористический лагерь.
Также следствие установило, что граждане Грузии дали клятву и ее запись распространили среди лиц, связанных с террористами.
"Члены группы открыто показывали поддержку террористической организации и, проходя по улицам, систематически демонстрировали террористическую символику", - говорится в сообщении СГБ.
Также в ходе расследования был выявлен и лидер группы, который открыто заявлял, что он представитель ИГ в Грузии и т.н. "эмир Грузии".
Члены группировки, по данным следствия, неоднократно устраивали конспиративные встречи и рассматривали процессы в Сирии и Ираке и планы на Грузию.
Панкисское ущелье — высокогорный край региона Кахети, преимущественного населенный кистинцами – этническими чеченцами, а также выходцами из Чечни.
Этот грузинский край не раз оказывался в центре внимания общественности. Эксперты утверждают, что в ряды террористической организации "Исламское государство" записались и уехали в Сирию несколько десятков уроженцев Грузии из Панкисского ущелье.
Самым известным из них был Тархан Батирашвили. США обещали 5 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы выйти на его след. Батирашвили погиб в боях у города Шикрат в Ираке в начале июля 2016 года. Информацию о его гибели подтвердили и в Панкисском ущелье.
* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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