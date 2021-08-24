Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210824/vladeltsy-gostinits-provodyat-aktsiyu-v-adzharii-258221481.html
Владельцы гостиниц проводят акцию в Аджарии
Владельцы гостиниц проводят акцию в Аджарии
Владельцы гостиниц требуют от власти посредничества с банками и объявления моратория на обслуживание и погашение кредитов 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T14:50+0400
2021-08-24T15:04+0400
аджария
туризм
акция протеста
кобулети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/04/249354886_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_cb4c91ebd2ae20ab01ad161a3bb78688.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Владельцы гостиниц семейного типа проводят акцию протеста в Кобулети (Аджария).По их словам, летний туристический сезон провалился и они получили серьезный финансовый ущерб. Они не в состоянии выплатить банковские кредиты. Владельцы гостиниц требуют от власти посредничества с банками и объявления моратория на кредиты.Участники акции организовали живую цепь у здания мэрии Кобулети. С участниками акции встретился мэр Кобулети Мириан Катамадзе, который заявил, что власти приступили к изучению этого вопроса."Сейчас такой сезон, что у людей нет денег даже на хлеб", - сказал один из участников акции, добавив, что у них нет другого выхода, как выйти на улицу и протестовать.В Грузии с наступлением летнего туристического сезона резко ухудшилось эпидположение. В Аджарии отдыхающие есть, но, по словам владельцев гостиниц семейного типа, их в этом сезоне мало.Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210602/Turizm-v-Gruzii---missiya-vypolnima-251901244.html
https://sputnik-georgia.ru/20210729/Puteshestvovat-trudno-esli-voobsche-vozmozhno---korotko-o-turizme-v-2021-godu-252456894.html
аджария
кобулети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_KA
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/04/249354886_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a1589ed4580f978b97b05f35540ae3eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аджария, туризм, акция протеста, кобулети

Владельцы гостиниц проводят акцию в Аджарии

14:50 24.08.2021 (обновлено: 15:04 24.08.2021)
536
© Sputnik / Olga KiknavelidzeГостиницы в курортном городе Кобулети
Гостиницы в курортном городе Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Владельцы гостиниц требуют от власти посредничества с банками и объявления моратория на обслуживание и погашение кредитов
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Владельцы гостиниц семейного типа проводят акцию протеста в Кобулети (Аджария).
По их словам, летний туристический сезон провалился и они получили серьезный финансовый ущерб. Они не в состоянии выплатить банковские кредиты. Владельцы гостиниц требуют от власти посредничества с банками и объявления моратория на кредиты.
Район Абанотубани и вид на крепость Нарикала и старые дома в историческом центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 02.06.2021
Туризм в Грузии – миссия выполнима? Доедут ли российские туристы этим летом
2 июня, 15:44
28680
Участники акции организовали живую цепь у здания мэрии Кобулети. С участниками акции встретился мэр Кобулети Мириан Катамадзе, который заявил, что власти приступили к изучению этого вопроса.
"Сейчас такой сезон, что у людей нет денег даже на хлеб", - сказал один из участников акции, добавив, что у них нет другого выхода, как выйти на улицу и протестовать.
Туристы и отдыхающие жители Грузии фотографируют Черное море - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2021
Экономика
"Путешествовать трудно, если вообще возможно" - коротко о туризме в 2021 году
29 июля, 18:20
2201
В Грузии с наступлением летнего туристического сезона резко ухудшилось эпидположение. В Аджарии отдыхающие есть, но, по словам владельцев гостиниц семейного типа, их в этом сезоне мало.
Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.
В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
210000
COVID-19
Новости
Грузия
В мире
Туризм
Спорт
Мультимедиа
Аналитика
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:10Ученые из Италии предупредили о новой страшной пандемии в 2080 году
15:52Азербайджан и Турция помогают Грузии в пополнении запасов кислорода
15:41Матч Грузия-Косово в Батуми пройдет без зрителей
14:50Владельцы гостиниц проводят акцию в Аджарии
14:20О чем говорили премьер Грузии и президент Евросовета в Киеве
14:09Власти Грузии ограничили работу ресторанов
13:18Назван срок запуска "Северного потока – 2"
11:55Главное о COVID на 24 августа: в Грузии эпидположение не улучшается
11:54Первые лица Грузии поздравили население страны с Днем Конституции
11:44В Грузии сделали более одного миллиона прививок против коронавируса
11:39В Греции убили гражданку Грузии
10:57Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5924
10:41Спецоперация в Панкиси: по обвинению в терроризме задержаны до 10 человек
09:36Россия, Индия и Китай готовятся войти в Афганистан
09:20Курс лари на вторник – 3,118 GEL/$1
07:32Выявлено антитело против всех штаммов коронавируса
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Вчера"Тбилсервис групп" подписала договор с рабочими
ВчераПартия "Лело" определилась с кандидатами в мэры Тбилиси и сакребуло
ВчераНазван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022