https://sputnik-georgia.ru/20210824/vladeltsy-gostinits-provodyat-aktsiyu-v-adzharii-258221481.html

Владельцы гостиниц проводят акцию в Аджарии

Владельцы гостиниц проводят акцию в Аджарии

Владельцы гостиниц требуют от власти посредничества с банками и объявления моратория на обслуживание и погашение кредитов 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T14:50+0400

2021-08-24T14:50+0400

2021-08-24T15:04+0400

аджария

туризм

акция протеста

кобулети

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Владельцы гостиниц семейного типа проводят акцию протеста в Кобулети (Аджария).По их словам, летний туристический сезон провалился и они получили серьезный финансовый ущерб. Они не в состоянии выплатить банковские кредиты. Владельцы гостиниц требуют от власти посредничества с банками и объявления моратория на кредиты.Участники акции организовали живую цепь у здания мэрии Кобулети. С участниками акции встретился мэр Кобулети Мириан Катамадзе, который заявил, что власти приступили к изучению этого вопроса."Сейчас такой сезон, что у людей нет денег даже на хлеб", - сказал один из участников акции, добавив, что у них нет другого выхода, как выйти на улицу и протестовать.В Грузии с наступлением летнего туристического сезона резко ухудшилось эпидположение. В Аджарии отдыхающие есть, но, по словам владельцев гостиниц семейного типа, их в этом сезоне мало.Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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аджария, туризм, акция протеста, кобулети