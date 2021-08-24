https://sputnik-georgia.ru/20210824/vlasti-gruzii-ogranichili-rabotu-restoranov-258216121.html

Власти Грузии ограничили работу ресторанов

Власти Грузии ограничили работу ресторанов

Власти Грузии решили сократить время работы ресторанов, чтобы предотвратить распространение COVID-19 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T14:09+0400

2021-08-24T14:09+0400

2021-08-24T15:51+0400

грузия

ресторан

коронавирус covid-2019

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Рестораны в Грузии должны будут прекращать работу до 22:00 по тбилисскому времени, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали. Власти призывают граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали более миллиона граждан, из них две полные дозы сделали 300 тысяч.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, ресторан, коронавирус covid-2019, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году