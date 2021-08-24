https://sputnik-georgia.ru/20210824/vlasti-gruzii-ogranichili-rabotu-restoranov-258216121.html
Власти Грузии ограничили работу ресторанов
Власти Грузии ограничили работу ресторанов
Власти Грузии решили сократить время работы ресторанов, чтобы предотвратить распространение COVID-19 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T14:09+0400
2021-08-24T14:09+0400
2021-08-24T15:51+0400
грузия
ресторан
коронавирус covid-2019
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Рестораны в Грузии должны будут прекращать работу до 22:00 по тбилисскому времени, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали. Власти призывают граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали более миллиона граждан, из них две полные дозы сделали 300 тысяч.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, ресторан, коронавирус covid-2019, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
Власти Грузии ограничили работу ресторанов
14:09 24.08.2021 (обновлено: 15:51 24.08.2021)
Власти Грузии решили сократить время работы ресторанов, чтобы предотвратить распространение COVID-19
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Рестораны в Грузии должны будут прекращать работу до 22:00 по тбилисскому времени, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.
Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.
"С 25 августа объекты питания смогут работать до 22:00 вместо 23:00, также объекты питания будут проверять на соблюдение регуляций", - сказал Гибрадзе.
Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали.
Власти призывают граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали более миллиона граждан, из них две полные дозы сделали 300 тысяч.