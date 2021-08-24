https://sputnik-georgia.ru/20210824/vse-serezno-paparatstsi-poymali-affleka-za-pokupkoy-obruchalnykh-kolets-v-tiffani--258217203.html
Все серьезно: папарацци поймали Аффлека за покупкой обручальных колец в Тиффани
Все серьезно: папарацци поймали Аффлека за покупкой обручальных колец в Тиффани
Уж замуж невтерпеж - журналисты в предвкушении самой долгожданной и красивой свадьбы Голливуда 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T14:24+0400
2021-08-24T14:24+0400
2021-08-24T14:26+0400
бен аффлек
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дженнифер лопес
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Голливудского Актера Бена Аффлека, возобновившего отношения с певицей Дженнифер Лопес, папарацци "застукали" за выбором обручальных колец. Аффлек посвятил день своей семье, прогулявшись с детьми и своей матерью. Во время прогулки исполнитель роли Бэтмена решил зайти в ювелирный салон знаменитого бренда Tiffany в Лос-Анджелесе. На фотографиях, сделанных папарацци, видно, как актер долго стоит у витрины магазина с ювелирными изделиями. Видно и то, что в руках у Аффлека ручка и бумага, скорее всего для того, чтобы записать понравившиеся модели. Пока не понятно, с какой целью интересовался Аффлек, однако известно, что в 2002 году Бен уже делал предложение Дженнифер, однако пара рассталась еще до свадьбы. Может в этот раз повезет?!Читайте также:
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бен аффлек, дженнифер лопес
Все серьезно: папарацци поймали Аффлека за покупкой обручальных колец в Тиффани
14:24 24.08.2021 (обновлено: 14:26 24.08.2021)
Уж замуж невтерпеж - журналисты в предвкушении самой долгожданной и красивой свадьбы Голливуда
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Голливудского Актера Бена Аффлека, возобновившего отношения с певицей Дженнифер Лопес, папарацци "застукали" за выбором обручальных колец.
Аффлек посвятил день своей семье, прогулявшись с детьми и своей матерью. Во время прогулки исполнитель роли Бэтмена решил зайти в ювелирный салон знаменитого бренда Tiffany в Лос-Анджелесе.
На фотографиях, сделанных папарацци, видно, как актер долго стоит у витрины магазина с ювелирными изделиями. Видно и то, что в руках у Аффлека ручка и бумага, скорее всего для того, чтобы записать понравившиеся модели.
Пока не понятно, с какой целью интересовался Аффлек, однако известно, что в 2002 году Бен уже делал предложение Дженнифер, однако пара рассталась еще до свадьбы. Может в этот раз повезет?!
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