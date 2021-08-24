Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210824/vse-serezno-paparatstsi-poymali-affleka-za-pokupkoy-obruchalnykh-kolets-v-tiffani--258217203.html
Все серьезно: папарацци поймали Аффлека за покупкой обручальных колец в Тиффани
Все серьезно: папарацци поймали Аффлека за покупкой обручальных колец в Тиффани
Уж замуж невтерпеж - журналисты в предвкушении самой долгожданной и красивой свадьбы Голливуда 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T14:24+0400
2021-08-24T14:26+0400
бен аффлек
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
дженнифер лопес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1a/252131778_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_46082125b3d341c79f70573b221c4ff1.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Голливудского Актера Бена Аффлека, возобновившего отношения с певицей Дженнифер Лопес, папарацци "застукали" за выбором обручальных колец. Аффлек посвятил день своей семье, прогулявшись с детьми и своей матерью. Во время прогулки исполнитель роли Бэтмена решил зайти в ювелирный салон знаменитого бренда Tiffany в Лос-Анджелесе. На фотографиях, сделанных папарацци, видно, как актер долго стоит у витрины магазина с ювелирными изделиями. Видно и то, что в руках у Аффлека ручка и бумага, скорее всего для того, чтобы записать понравившиеся модели. Пока не понятно, с какой целью интересовался Аффлек, однако известно, что в 2002 году Бен уже делал предложение Дженнифер, однако пара рассталась еще до свадьбы. Может в этот раз повезет?!Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_KA
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1a/252131778_170:0:1830:1245_1920x0_80_0_0_344196a4934afe8e5f3f9f005760c3e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бен аффлек, дженнифер лопес

Все серьезно: папарацци поймали Аффлека за покупкой обручальных колец в Тиффани

14:24 24.08.2021 (обновлено: 14:26 24.08.2021)
840
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIANАктер Бен Аффлек и актриса Дженнифер Лопес
Актер Бен Аффлек и актриса Дженнифер Лопес - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIAN
Уж замуж невтерпеж - журналисты в предвкушении самой долгожданной и красивой свадьбы Голливуда
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Голливудского Актера Бена Аффлека, возобновившего отношения с певицей Дженнифер Лопес, папарацци "застукали" за выбором обручальных колец.
Аффлек посвятил день своей семье, прогулявшись с детьми и своей матерью. Во время прогулки исполнитель роли Бэтмена решил зайти в ювелирный салон знаменитого бренда Tiffany в Лос-Анджелесе.
На фотографиях, сделанных папарацци, видно, как актер долго стоит у витрины магазина с ювелирными изделиями. Видно и то, что в руках у Аффлека ручка и бумага, скорее всего для того, чтобы записать понравившиеся модели.
Пока не понятно, с какой целью интересовался Аффлек, однако известно, что в 2002 году Бен уже делал предложение Дженнифер, однако пара рассталась еще до свадьбы. Может в этот раз повезет?!
Читайте также:
Бывший забрал у Лопес подаренный ей суперкар за 140 тысяч долларов - фанаты негодуют
Счастье любит тишину: Лопес отказалась говорить о романе с Аффлеком
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
000000
COVID-19
Новости
Грузия
В мире
Туризм
Спорт
Мультимедиа
Аналитика
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:10Ученые из Италии предупредили о новой страшной пандемии в 2080 году
15:52Азербайджан и Турция помогают Грузии в пополнении запасов кислорода
15:41Матч Грузия-Косово в Батуми пройдет без зрителей
14:50Владельцы гостиниц проводят акцию в Аджарии
14:20О чем говорили премьер Грузии и президент Евросовета в Киеве
14:09Власти Грузии ограничили работу ресторанов
13:18Назван срок запуска "Северного потока – 2"
11:55Главное о COVID на 24 августа: в Грузии эпидположение не улучшается
11:54Первые лица Грузии поздравили население страны с Днем Конституции
11:44В Грузии сделали более одного миллиона прививок против коронавируса
11:39В Греции убили гражданку Грузии
10:57Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5924
10:41Спецоперация в Панкиси: по обвинению в терроризме задержаны до 10 человек
09:36Россия, Индия и Китай готовятся войти в Афганистан
09:20Курс лари на вторник – 3,118 GEL/$1
07:32Выявлено антитело против всех штаммов коронавируса
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Вчера"Тбилсервис групп" подписала договор с рабочими
ВчераПартия "Лело" определилась с кандидатами в мэры Тбилиси и сакребуло
ВчераНазван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022