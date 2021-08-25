https://sputnik-georgia.ru/20210825/alashkert--glazgo-reyndzhers-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa--258611269.html

"Алашкерт" – "Глазго Рейнджерс": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

"Алашкерт" – "Глазго Рейнджерс": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Алашкерт" – "Глазго Рейнджерс" 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T19:27+0400

2021-08-25T19:27+0400

2021-08-25T19:27+0400

лига европы уефа

прогнозы результатов футбольных матчей

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На первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между шотландским "Глазго Рейнджерс" и ереванским "Алашкертом" мой прогноз не оправдался. Я предположил, что подопечные Стиви Джи сразу же "задавят" соперника, в первом же тайме забьют минимум дважды.В итоге "Алашкерт" продержался до 67 минуты, когда точный удар Морелоса достиг цели. Этот мяч оказался единственным во встрече. Правда, стоит отметить, что с 43 минуты "Рейнджерс" играл в меньшинстве. Несмотря на численный перевес, футболисты ереванского клуба не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника и подали лишь один угловой.После того матча "Рейнджерс" в национальном чемпионате в "веселом" матче обыграл "Росс Каунти" (4:2), а "Алашкерт" сыграл вничью 0:0 с "Севаном". Стоит отметить, что для "Алашкерта" это уже третья игра подряд, в которой команда не может забить.Несмотря на гостевой статус, по мнению букмекеров, "Рейнджерс" является ярко выраженным фаворитом предстоящего матча. На победу шотландцев можно поставить с коэффициентом 1,51 (против 6,2 у гостей). Но делать прогноз на исход я не стану – уж слишком невыразительно смотрелись "плюшевые мишки" в первой игре.Любой серии рано или поздно приходит конец, поэтому я предположу, что "Алашкерт" сумеет наконец забить. Оборона "Рейнджерс" - это не железобетонный монолит.Стоит также обратить внимание на тот факт, что в первой игре на "Айброксе" команды на двоих получили семь желтых карточек. Скорее всего, и в ответной встрече арбитр покажет как минимум 5 ЖК.Ставка: а) "Алашкерт" забьет за 1,61 и б) в матче будет показано больше 4.5 желтых карточек за 1,6.

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лига европы уефа, прогнозы результатов футбольных матчей