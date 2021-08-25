https://sputnik-georgia.ru/20210825/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5021-258575112.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5021

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5021

За последние 24 часа от коронавируса скончались 58 человек, выздоровел же за сутки 5 041 человек 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T11:06+0400

2021-08-25T11:06+0400

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грузия

коронавирус covid-2019

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5021. Скончались 58.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 528 043 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечился 5041 человек, а с начала пандемии – 463 306. Скончался 6 949.За сутки сделано 53 747 тестов, из которых 33 312 на антиген и 20 435 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 9,52%, за последние 14 дней – 10,84%, за последние семь дней – 10,57%.Прививки сделали 1 038 292 человека, в том числе за последние сутки – 28 196.В карантине в настоящее время находятся 95 человек, в стационарах – 7 356, в ковид-гостиницах – 3 304.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, коронавирус covid-2019, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году