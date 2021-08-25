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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210825/glavnoe-o-koronaviruse-na-25-avgusta--poslednie-dannye-258593230.html
Главное о коронавирусе на 25 августа – последние данные
Главное о коронавирусе на 25 августа – последние данные
Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T12:33+0400
2021-08-25T14:55+0400
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
четвертая волна
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 53 747 тестов на коронавирус и выявлен 5 021 случай заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 528 043 случая инфицирования, скончались 6 949 человек.Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 28 июля составляет 9.52%, за две недели – 10.84%, за семь дней – 10.57%.Из 5 021 нового пациента с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 2 030. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 57 762 активных случая, из них 7 356 нуждаются в стационарном лечении, 3 304 человека находятся в ковид-гостиницах, 47 102 человека проходят курс лечения дома.Состояние 1 556 пациентов тяжелое, 384 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

Главное о коронавирусе на 25 августа – последние данные

12:33 25.08.2021 (обновлено: 14:55 25.08.2021)
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© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 53 747 тестов на коронавирус и выявлен 5 021 случай заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 528 043 случая инфицирования, скончались 6 949 человек.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 28 июля составляет 9.52%, за две недели – 10.84%, за семь дней – 10.57%.
Из 5 021 нового пациента с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 2 030. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 599
Имерети – 598
Квемо Картли – 333
Шида Картли – 331
Гурия – 111
Самегрело - Земо Сванети – 336
Кахети – 446
Мцхета-Мтианети – 114
Самцхе-Джавахети – 90
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33
На данный момент в Грузии 57 762 активных случая, из них 7 356 нуждаются в стационарном лечении, 3 304 человека находятся в ковид-гостиницах, 47 102 человека проходят курс лечения дома.
Состояние 1 556 пациентов тяжелое, 384 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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