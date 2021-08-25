https://sputnik-georgia.ru/20210825/glavnoe-o-koronaviruse-na-25-avgusta--poslednie-dannye-258593230.html

Главное о коронавирусе на 25 августа – последние данные

Главное о коронавирусе на 25 августа – последние данные

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T12:33+0400

2021-08-25T12:33+0400

2021-08-25T14:55+0400

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

четвертая волна

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 53 747 тестов на коронавирус и выявлен 5 021 случай заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 528 043 случая инфицирования, скончались 6 949 человек.Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 28 июля составляет 9.52%, за две недели – 10.84%, за семь дней – 10.57%.Из 5 021 нового пациента с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 2 030. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 57 762 активных случая, из них 7 356 нуждаются в стационарном лечении, 3 304 человека находятся в ковид-гостиницах, 47 102 человека проходят курс лечения дома.Состояние 1 556 пациентов тяжелое, 384 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году