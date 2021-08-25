https://sputnik-georgia.ru/20210825/goroskop-na-segodnya-26-avgusta-2021-po-znakam-zodiaka-258569187.html

Гороскоп на сегодня 26 августа 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 26 августа 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T09:52+0400

2021-08-25T09:52+0400

2021-08-25T08:47+0400

гороскоп

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Астрологический прогноз на четверг, 26 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностейSputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 26 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенУ Овнов отличный день для общения, удачно проходят неформальные и деловые встречи. Большая часть дня пройдет спокойно и ровно, а вот вечером вас могут ждать неприятные сюрпризы или трудности. День неплох и с финансовой точки зрения, возможно начало выгодного дела. Овнам стоит проанализировать свое поведение, возможно, вам не хватает гибкости и дипломатичности в отношениях с окружающими.ТелецСегодня могут произойти некоторые изменения, которые будут непосредственно вас касаться. Только не впадайте по этому поводу в панику, иначе вы рискуете остаться в этом состоянии надолго. Переговоры с партнерами будут затруднены и, вероятно, не принесут ощутимых результатов. Вероятны финансовые проблемы, связанные с покупкой или домашними хлопотами.БлизнецыБлизнецов ждет хороший день, Звезды поддерживают вас в любых начинаниях, и преград на вашем пути нет. Близнецам стоит быть осторожными в финансовом плане и не тратить попусту. Ошибки в расчетах чреваты большими проблемами. В личной жизни у вас все так, как хочется вам и вашей второй половинке.РакГороскоп рекомендует Ракам выбросить что-то ненужное или наоборот избавиться о того, чего не жалко. Однако не переживайте, вы не почувствуете пустоту без этих вещей. Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Возможно, вы потеряете ценную вещь или вернете старые долги. Со здоровьем стоит быть осторожными, не переутомляйтесь, это пагубно скажется на самочувствии.ЛевЛьвы в этот день находятся в мечтаниях и иллюзиях, не дайте этому сказаться на вашей реальности. Находчивость и неординарность мышления поможет вам справиться с возникшими проблемами. Хороший день для спорта, физических упражнений, общения, заключения брака, зачатия. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия.ДеваСегодня вы будете полны энергии и намерений все переделать по собственному вкусу. Переделать-то вы сумеете, а вот насколько результат будет соответствовать вашим планам - это вопрос. Девам стоит научиться хранить свои секреты, в этот день им захочется быть слишком откровенными. Во второй половине дня не исключены мелкие стычки с окружающими.ВесыОтношения Весов с окружающими находятся в не самой лучшей стадии. Вы слишком нервны и злитесь без причины. Не вините в этом людей, поищите проблемы в себе. Неожиданное известие заставит вас изменить приоритетные направления в работе. Ближе к вечеру у Весов наступит более спокойный период. От поездок и путешествий стоит отказаться.СкорпионСегодня Скорпион будет чрезвычайно решительным и отважным. Безусловно, повлияет на это человек, в которого вы по уши влюбились. Только не нужно делать прогнозы, пусть время само все расставит по местам. Пользу принесут спортивные упражнения, игры и плавание.СтрелецОтличный день работы и важных дел, Стрельцы настроены решительно и доводят дела до конца. Не исключены удачные сделки, денежные поступления, а также выгодные покупки. Возможно начало романтических отношений, которые будут складываться как нельзя лучше – в гармонии и взаимопонимании. День травмоопасный, поэтому меньше суетитесь и никуда не торопитесь.КозерогСегодня, вероятно, к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, потому что оно впоследствии окажется не очень выгодным для вас. Дома возможны осложнения, так как кто-то из близких будет нуждаться в вашем внимании. В связи с этим, у Козерогов могут возникнуть нервозность и раздражительность. Не позволяйте им отнимать у вас жизненные силы.ВодолейВодолеям нужно многое успеть, а вот сосредоточиться не так уж и просто. День сложится удачно, если вы возьмете себя в руки, не будете отвлекаться на пустяки и лениться. Цели, которые вы себе поставили, слишком туманны и неопределенны, конкретизируйте их, иначе потеряете время зря. Возможны небольшие изменения в любовных отношениях.РыбыРешение важных дел оставьте на первую половину дня. Будет шанс найти общий язык с теми людьми, с которыми не ладили раньше. Не исключено начало новых отношений, они будут развиваться стремительно и вскоре станут для вас очень важными. Позже наступит благоприятный период для отдыха, вспомните о своих хобби. В этот день лучше себя не перегружать.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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