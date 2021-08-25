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https://sputnik-georgia.ru/20210825/kak-budet-nazyvatsya-matritsa-4-poslednie-novosti-o-sikvele-258606559.html
Как будет называться "Матрица 4"? Последние новости о сиквеле
Как будет называться "Матрица 4"? Последние новости о сиквеле
Один из самых ожидаемых кинофильмов 2021 года выйдет на большие экраны в конце декабря 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T16:17+0400
2021-08-25T16:17+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
киану ривз
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Кинокомпания Warner Bros. раскрыла официальное название четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица" - это произошло во время презентации на фестивале CinemaCon, сообщает Deadline. Сиквел получил название "Matrix: Resurrections" ("Матрица: Воскрешения"). На фестивале также представили трейлер фильма, однако в Интернете его релиз еще не состоялся. По данным портала Deadline, фильм начнется с того, что Томас Андерсон, он же Нео (Киану Ривз), пройдя курс терапии, начисто забывает о "Матрице". Затем он встречает Тринити (Керри-Энн Мосс) в кофейне, но ни один из них не помнит друг друга. Наряду с Ривзом и Мосс зрители увидят на экране Джессику Хенвик, Кристину Риччи, Яхья Абдулу-Матина II, Приянку Чопру и других. Стул режиссера фильма заняла Лана Вачовски. Один из самых ожидаемых фильмов года выйдет в прокат в конце декабря.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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киану ривз

Как будет называться "Матрица 4"? Последние новости о сиквеле

16:17 25.08.2021
473
CC BY 2.0 / anna Hanks / Keanu Reevesკიანუ რივზი
კიანუ რივზი - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
CC BY 2.0 / anna Hanks / Keanu Reeves
Один из самых ожидаемых кинофильмов 2021 года выйдет на большие экраны в конце декабря
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Кинокомпания Warner Bros. раскрыла официальное название четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица" - это произошло во время презентации на фестивале CinemaCon, сообщает Deadline.
Сиквел получил название "Matrix: Resurrections" ("Матрица: Воскрешения"). На фестивале также представили трейлер фильма, однако в Интернете его релиз еще не состоялся.
По данным портала Deadline, фильм начнется с того, что Томас Андерсон, он же Нео (Киану Ривз), пройдя курс терапии, начисто забывает о "Матрице". Затем он встречает Тринити (Керри-Энн Мосс) в кофейне, но ни один из них не помнит друг друга.
Наряду с Ривзом и Мосс зрители увидят на экране Джессику Хенвик, Кристину Риччи, Яхья Абдулу-Матина II, Приянку Чопру и других. Стул режиссера фильма заняла Лана Вачовски. Один из самых ожидаемых фильмов года выйдет в прокат в конце декабря.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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