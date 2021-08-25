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Кого не впустят в Россию? Новый закон обсуждается в Госдуме РФ
Кого не впустят в Россию? Новый закон обсуждается в Госдуме РФ
Российские депутаты разработали законопроект о запрете на въезд в РФ иностранцев, которые проявляли вражду к русскоязычным или оскорбляли ветеранов Великой... 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T11:52+0400
2021-08-25T11:52+0400
2021-08-25T11:52+0400
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Триггером для разработки нового закона стали неприятные случаи на постсоветском пространстве, когда сразу в нескольких странах произошли акты откровенной русофобии. Sputnik связался с одним из авторов законопроекта Александром Хинштейном. Депутат Госдумы пояснил, что России не нужны националисты, шовинисты и экстремисты всех мастей. Но при этом подчеркнул, что двери закроются для тех, кто оскорбляет русский язык и историю публично, а не "на кухне и с женой под одеялом". Зачем те, кто хочет скооперироваться с Западом, разрушают связи с Россией – Хинштейн рассказал Маше Крузе.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, политика, видео
Кого не впустят в Россию? Новый закон обсуждается в Госдуме РФ
Российские депутаты разработали законопроект о запрете на въезд в РФ иностранцев, которые проявляли вражду к русскоязычным или оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны. Подробнее - смотрите в видео
Триггером для разработки нового закона стали неприятные случаи на постсоветском пространстве, когда сразу в нескольких странах произошли акты откровенной русофобии.
Sputnik
связался с одним из авторов законопроекта Александром Хинштейном. Депутат Госдумы пояснил, что России не нужны националисты, шовинисты и экстремисты всех мастей. Но при этом подчеркнул, что двери закроются для тех, кто оскорбляет русский язык и историю публично, а не "на кухне и с женой под одеялом".
Зачем те, кто хочет скооперироваться с Западом, разрушают связи с Россией – Хинштейн рассказал Маше Крузе.