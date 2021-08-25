https://sputnik-georgia.ru/20210825/kogo-ne-vpustyat-v-rossiyu-novyy-zakon-obsuzhdaetsya-v-gosdume-rf-258592445.html

Кого не впустят в Россию? Новый закон обсуждается в Госдуме РФ

Кого не впустят в Россию? Новый закон обсуждается в Госдуме РФ

Российские депутаты разработали законопроект о запрете на въезд в РФ иностранцев, которые проявляли вражду к русскоязычным или оскорбляли ветеранов Великой... 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T11:52+0400

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Триггером для разработки нового закона стали неприятные случаи на постсоветском пространстве, когда сразу в нескольких странах произошли акты откровенной русофобии. Sputnik связался с одним из авторов законопроекта Александром Хинштейном. Депутат Госдумы пояснил, что России не нужны националисты, шовинисты и экстремисты всех мастей. Но при этом подчеркнул, что двери закроются для тех, кто оскорбляет русский язык и историю публично, а не "на кухне и с женой под одеялом". Зачем те, кто хочет скооперироваться с Западом, разрушают связи с Россией – Хинштейн рассказал Маше Крузе.

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