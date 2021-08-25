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Кровавое ДТП на востоке Грузии: автомобиль сбил пешехода насмерть
Кровавое ДТП на востоке Грузии: автомобиль сбил пешехода насмерть
Автомобиль на высокой скорости сбил пешехода на дороге из Карели в Шилда, и от полученных травм мужчина скончался на месте 25.08.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Кварели-Шилда (регион Кахети) погиб мужчина.Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД, детали происшествия пока выясняются.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.По информации Первого канала, автомобиль на высокой скорости сбил пешехода и от полученных травм мужчина скончался на месте.По статистике, в Грузии за шесть месяцев 2021 года в авариях погибли 189 человек. За указанный период было совершено 705 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 33 человека.Всего в этот период в Грузии произошло 2 762 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210207/Strashnaya-statistika-zhertvami-DTP-v-2020-godu-stali-450-chelovek-250814770.html
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Кровавое ДТП на востоке Грузии: автомобиль сбил пешехода насмерть

13:04 25.08.2021 (обновлено: 13:10 25.08.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса. Скорые и медики в Зугдидском районе у моста через реку Ингури
Эпидемия коронавируса. Скорые и медики в Зугдидском районе у моста через реку Ингури - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Автомобиль на высокой скорости сбил пешехода на дороге из Карели в Шилда, и от полученных травм мужчина скончался на месте
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Кварели-Шилда (регион Кахети) погиб мужчина.
Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД, детали происшествия пока выясняются.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
По информации Первого канала, автомобиль на высокой скорости сбил пешехода и от полученных травм мужчина скончался на месте.
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По статистике, в Грузии за шесть месяцев 2021 года в авариях погибли 189 человек. За указанный период было совершено 705 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 33 человека.
Всего в этот период в Грузии произошло 2 762 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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