https://sputnik-georgia.ru/20210825/krovavoe-dtp-na-vostoke-gruzii-avtomobil-sbil-peshekhoda-nasmert-258597806.html
Кровавое ДТП на востоке Грузии: автомобиль сбил пешехода насмерть
Кровавое ДТП на востоке Грузии: автомобиль сбил пешехода насмерть
Автомобиль на высокой скорости сбил пешехода на дороге из Карели в Шилда, и от полученных травм мужчина скончался на месте 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T13:04+0400
2021-08-25T13:04+0400
2021-08-25T13:10+0400
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251398910_382:349:1280:854_1920x0_80_0_0_654c869692cdfa8bfd4622a717cfbb6b.jpg
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Кварели-Шилда (регион Кахети) погиб мужчина.Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД, детали происшествия пока выясняются.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.По информации Первого канала, автомобиль на высокой скорости сбил пешехода и от полученных травм мужчина скончался на месте.По статистике, в Грузии за шесть месяцев 2021 года в авариях погибли 189 человек. За указанный период было совершено 705 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 33 человека.Всего в этот период в Грузии произошло 2 762 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210207/Strashnaya-statistika-zhertvami-DTP-v-2020-godu-stali-450-chelovek-250814770.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_KA
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251398910_383:235:1209:854_1920x0_80_0_0_0249a356f6cb56f26b9d76dfb3a4cc3d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дтп
Кровавое ДТП на востоке Грузии: автомобиль сбил пешехода насмерть
13:04 25.08.2021 (обновлено: 13:10 25.08.2021)
Автомобиль на высокой скорости сбил пешехода на дороге из Карели в Шилда, и от полученных травм мужчина скончался на месте
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Кварели-Шилда (регион Кахети) погиб мужчина.
Как сообщили Sputnik Грузия
в пресс-службе МВД, детали происшествия пока выясняются.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
По информации Первого канала,
автомобиль на высокой скорости сбил пешехода и от полученных травм мужчина скончался на месте.
По статистике, в Грузии за шесть месяцев 2021 года в авариях погибли 189 человек. За указанный период было совершено 705 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 33 человека.
Всего в этот период в Грузии произошло 2 762 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале