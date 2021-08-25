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https://sputnik-georgia.ru/20210825/kto-gde-propisan-tsik-gruzii-vyyasnyaet-adresa-izbirateley-k-vyboram-2021--258609224.html
Кто где прописан? ЦИК Грузии выясняет адреса избирателей к выборам 2021
Кто где прописан? ЦИК Грузии выясняет адреса избирателей к выборам 2021
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Граждане Грузии, которые не имеют постоянного места жительства, до 11 сентября должны решить вопрос с регистрацией для того, чтобы... 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T17:48+0400
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грузия
выборы
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Граждане Грузии, которые не имеют постоянного места жительства, до 11 сентября должны решить вопрос с регистрацией для того, чтобы принять участие в выборах, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.Согласно законодательству Грузии, в голосовании на местных выборах в конкретном районе могут принять участие избиратели с регистрацией в этом районе или проживающие там. Лица без регистрации голосуют по фактическому месту проживания.ЦИК дал право гражданам, у которых возникли проблемы с регистрацией, до 11 сентября обратиться в Агентство развития сервисов и предоставить фактический адрес своего проживания для принятия участия в голосовании и цифровую фотографию.При этом, государство обещает им определенные льготы при регистрации в едином списке избирателей.Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. Жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, выборы

Кто где прописан? ЦИК Грузии выясняет адреса избирателей к выборам 2021

17:48 25.08.2021
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© photo: Sputnik / StringerИзбирательный участок в городе Зугдиди
Избирательный участок в городе Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Граждане Грузии, которые не имеют постоянного места жительства, до 11 сентября должны решить вопрос с регистрацией для того, чтобы принять участие в выборах, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Согласно законодательству Грузии, в голосовании на местных выборах в конкретном районе могут принять участие избиратели с регистрацией в этом районе или проживающие там. Лица без регистрации голосуют по фактическому месту проживания.
ЦИК дал право гражданам, у которых возникли проблемы с регистрацией, до 11 сентября обратиться в Агентство развития сервисов и предоставить фактический адрес своего проживания для принятия участия в голосовании и цифровую фотографию.
При этом, государство обещает им определенные льготы при регистрации в едином списке избирателей.
Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. Жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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