https://sputnik-georgia.ru/20210825/kto-gde-propisan-tsik-gruzii-vyyasnyaet-adresa-izbirateley-k-vyboram-2021--258609224.html

Кто где прописан? ЦИК Грузии выясняет адреса избирателей к выборам 2021

Кто где прописан? ЦИК Грузии выясняет адреса избирателей к выборам 2021

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Граждане Грузии, которые не имеют постоянного места жительства, до 11 сентября должны решить вопрос с регистрацией для того, чтобы... 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T17:48+0400

2021-08-25T17:48+0400

2021-08-25T17:48+0400

грузия

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24528/52/245285245_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_096808e653accf13015e04f84a12cef3.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Граждане Грузии, которые не имеют постоянного места жительства, до 11 сентября должны решить вопрос с регистрацией для того, чтобы принять участие в выборах, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.Согласно законодательству Грузии, в голосовании на местных выборах в конкретном районе могут принять участие избиратели с регистрацией в этом районе или проживающие там. Лица без регистрации голосуют по фактическому месту проживания.ЦИК дал право гражданам, у которых возникли проблемы с регистрацией, до 11 сентября обратиться в Агентство развития сервисов и предоставить фактический адрес своего проживания для принятия участия в голосовании и цифровую фотографию.При этом, государство обещает им определенные льготы при регистрации в едином списке избирателей.Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. Жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, выборы