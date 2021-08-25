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Louis Vuitton выпустили коллекцию велосипедов по цене 20 тысяч евро
Louis Vuitton выпустили коллекцию велосипедов по цене 20 тысяч евро
Знаменитый бренд объединился с французской велосипедной маркой Maison Tamboite для совместной коллекции велосипедов 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T18:55+0400
2021-08-25T18:55+0400
2021-08-25T18:55+0400
мода
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Louis Vuitton выпустили коллекцию велосипедовТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Французский дом моды Louis Vuitton совместно с маркой велосипедов Maison Tamboite выпустил коллекцию велосипедов стоимостью 20 200 евро.Парижская мастерская Maison Tamboite очень популярна во Франции. Она уже более сотни лет вручную производит эксклюзивные велосипеды. Коллаборация брендов подойдет и для города, и для сельской местности. Причем она будет удобна как для начинающих велосипедистов, так и профи.У велосипедов есть и несколько модификаций: с закрытой рамой и со скошенной, у первой предусмотрен багажник, у второй — корзина спереди. В ассортименте большая палитра цветов. А также несколько вариаций: везде седла, оригинальная обтяжка рамы, колеса и руль украшены принтами с монограммой LV.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мода
Louis Vuitton выпустили коллекцию велосипедов по цене 20 тысяч евро
Знаменитый бренд объединился с французской велосипедной маркой Maison Tamboite для совместной коллекции велосипедов
Louis Vuitton выпустили коллекцию велосипедов
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik.
Французский дом моды Louis Vuitton совместно с маркой велосипедов Maison Tamboite выпустил коллекцию велосипедов стоимостью
20 200 евро.
Парижская мастерская Maison Tamboite очень популярна во Франции. Она уже более сотни лет вручную производит эксклюзивные велосипеды. Коллаборация брендов подойдет и для города, и для сельской местности. Причем она будет удобна как для начинающих велосипедистов, так и профи.
У велосипедов есть и несколько модификаций: с закрытой рамой и со скошенной, у первой предусмотрен багажник, у второй — корзина спереди. В ассортименте большая палитра цветов. А также несколько вариаций: везде седла, оригинальная обтяжка рамы, колеса и руль украшены принтами с монограммой LV.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.