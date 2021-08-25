https://sputnik-georgia.ru/20210825/louis-vuitton-vypustili-kollektsiyu-velosipedov-po-tsene-20-tysyach-evro-258610853.html

Louis Vuitton выпустили коллекцию велосипедов по цене 20 тысяч евро

Louis Vuitton выпустили коллекцию велосипедов по цене 20 тысяч евро

Знаменитый бренд объединился с французской велосипедной маркой Maison Tamboite для совместной коллекции велосипедов 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T18:55+0400

2021-08-25T18:55+0400

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мода

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Louis Vuitton выпустили коллекцию велосипедовТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Французский дом моды Louis Vuitton совместно с маркой велосипедов Maison Tamboite выпустил коллекцию велосипедов стоимостью 20 200 евро.Парижская мастерская Maison Tamboite очень популярна во Франции. Она уже более сотни лет вручную производит эксклюзивные велосипеды. Коллаборация брендов подойдет и для города, и для сельской местности. Причем она будет удобна как для начинающих велосипедистов, так и профи.У велосипедов есть и несколько модификаций: с закрытой рамой и со скошенной, у первой предусмотрен багажник, у второй — корзина спереди. В ассортименте большая палитра цветов. А также несколько вариаций: везде седла, оригинальная обтяжка рамы, колеса и руль украшены принтами с монограммой LV.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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мода