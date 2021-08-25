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Louis Vuitton выпустили коллекцию велосипедов по цене 20 тысяч евро
Louis Vuitton выпустили коллекцию велосипедов по цене 20 тысяч евро
Знаменитый бренд объединился с французской велосипедной маркой Maison Tamboite для совместной коллекции велосипедов 25.08.2021, Sputnik Грузия
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мода
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Louis Vuitton выпустили коллекцию велосипедовТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Французский дом моды Louis Vuitton совместно с маркой велосипедов Maison Tamboite выпустил коллекцию велосипедов стоимостью 20 200 евро.Парижская мастерская Maison Tamboite очень популярна во Франции. Она уже более сотни лет вручную производит эксклюзивные велосипеды. Коллаборация брендов подойдет и для города, и для сельской местности. Причем она будет удобна как для начинающих велосипедистов, так и профи.У велосипедов есть и несколько модификаций: с закрытой рамой и со скошенной, у первой предусмотрен багажник, у второй — корзина спереди. В ассортименте большая палитра цветов. А также несколько вариаций: везде седла, оригинальная обтяжка рамы, колеса и руль украшены принтами с монограммой LV.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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мода

Louis Vuitton выпустили коллекцию велосипедов по цене 20 тысяч евро

18:55 25.08.2021
275
© photo: Sputnik / Kiril Kallinikov / Перейти в фотобанкЛоготип Louis Vuitton
Логотип Louis Vuitton - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Kiril Kallinikov
/
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Знаменитый бренд объединился с французской велосипедной маркой Maison Tamboite для совместной коллекции велосипедов

Louis Vuitton выпустили коллекцию велосипедов

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Французский дом моды Louis Vuitton совместно с маркой велосипедов Maison Tamboite выпустил коллекцию велосипедов стоимостью 20 200 евро.
Парижская мастерская Maison Tamboite очень популярна во Франции. Она уже более сотни лет вручную производит эксклюзивные велосипеды. Коллаборация брендов подойдет и для города, и для сельской местности. Причем она будет удобна как для начинающих велосипедистов, так и профи.
У велосипедов есть и несколько модификаций: с закрытой рамой и со скошенной, у первой предусмотрен багажник, у второй — корзина спереди. В ассортименте большая палитра цветов. А также несколько вариаций: везде седла, оригинальная обтяжка рамы, колеса и руль украшены принтами с монограммой LV.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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