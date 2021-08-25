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Лукашенко рассказал об афганских мигрантах и ситуации на границе с Польшей – видео
Лукашенко рассказал об афганских мигрантах и ситуации на границе с Польшей – видео
В ходе видеоконференции внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Беларуси высказался о ситуации в Афганистане. Смотрите в видео... 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T15:30+0400
2021-08-25T15:30+0400
2021-08-25T15:34+0400
александр лукашенко
политика
видео
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане, сообщает Sputnik Беларусь.На видеосаммите Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей.Лукашенко назвал мигрантов "обездоленными людьми" и заметил, что сегодня ему "надо думать, что с ними делать".Президент отметил, что Западу верить нельзя, и добавил, что весь мир видел факты, которые происходят на границе с Беларусью и Евросоюзом.
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Sputnik Грузия
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александр лукашенко, политика, видео
Лукашенко рассказал об афганских мигрантах и ситуации на границе с Польшей – видео
15:30 25.08.2021 (обновлено: 15:34 25.08.2021)
В ходе видеоконференции внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Беларуси высказался о ситуации в Афганистане. Смотрите в видео заявление белорусского лидера
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане, сообщает Sputnik Беларусь
.
На видеосаммите Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей.
Лукашенко назвал мигрантов "обездоленными людьми" и заметил, что сегодня ему "надо думать, что с ними делать".
Президент отметил, что Западу верить нельзя, и добавил, что весь мир видел факты, которые происходят на границе с Беларусью и Евросоюзом.