https://sputnik-georgia.ru/20210825/lukashenko-rasskazal-ob-afganskikh-migrantakh-i-situatsii-na-granitse-s-polshey--video-258601838.html

Лукашенко рассказал об афганских мигрантах и ситуации на границе с Польшей – видео

Лукашенко рассказал об афганских мигрантах и ситуации на границе с Польшей – видео

В ходе видеоконференции внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Беларуси высказался о ситуации в Афганистане. Смотрите в видео... 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T15:30+0400

2021-08-25T15:30+0400

2021-08-25T15:34+0400

александр лукашенко

политика

видео

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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане, сообщает Sputnik Беларусь.На видеосаммите Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей.Лукашенко назвал мигрантов "обездоленными людьми" и заметил, что сегодня ему "надо думать, что с ними делать".Президент отметил, что Западу верить нельзя, и добавил, что весь мир видел факты, которые происходят на границе с Беларусью и Евросоюзом.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

александр лукашенко, политика, видео