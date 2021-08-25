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Неугомонный енот пытается убедить ленивого кота поиграть с ним – забавное видео
Неугомонный енот пытается убедить ленивого кота поиграть с ним – забавное видео
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T11:14+0400
2021-08-25T11:14+0400
2021-08-25T11:14+0400
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Несчастный енот долго просил кота поиграть с ним, но не получил никакой ответной реакции и грустно лег спать.На кадрах видно, как енот и кот сидят на спинке дивана. Енот находится в постоянном движении и зазывает приятеля поиграть с ним, но этому ленивому пушистику все равно. И так полосатый повернется, и этак, но никак у него не получается заставить кота сдвинуться с места. В конце огорченный енот бросает все попытки и просто лениво плюхается на живот.Читайте также:
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Неугомонный енот пытается убедить ленивого кота поиграть с ним – забавное видео
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру
Несчастный енот долго просил кота поиграть с ним, но не получил никакой ответной реакции и грустно лег спать.
На кадрах видно, как енот и кот сидят на спинке дивана. Енот находится в постоянном движении и зазывает приятеля поиграть с ним, но этому ленивому пушистику все равно. И так полосатый повернется, и этак, но никак у него не получается заставить кота сдвинуться с места. В конце огорченный енот бросает все попытки и просто лениво плюхается на живот.
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