https://sputnik-georgia.ru/20210825/neugomonnyy-enot-pytaetsya-ubedit-lenivogo-kota-poigrat-s-nim--zabavnoe-video-258586740.html

Неугомонный енот пытается убедить ленивого кота поиграть с ним – забавное видео

Неугомонный енот пытается убедить ленивого кота поиграть с ним – забавное видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 25.08.2021, Sputnik Грузия

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Несчастный енот долго просил кота поиграть с ним, но не получил никакой ответной реакции и грустно лег спать.На кадрах видно, как енот и кот сидят на спинке дивана. Енот находится в постоянном движении и зазывает приятеля поиграть с ним, но этому ленивому пушистику все равно. И так полосатый повернется, и этак, но никак у него не получается заставить кота сдвинуться с места. В конце огорченный енот бросает все попытки и просто лениво плюхается на живот.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео с животными, смешные видео, вирусные видео