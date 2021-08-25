https://sputnik-georgia.ru/20210825/ognische-tovarischi-podpischikov-instagram-potryas-tanets-nikolaya-tsiskaridze-258607268.html

"Огнище, товарищи!": подписчиков Instagram потряс танец Николая Цискаридзе

"Огнище, товарищи!": подписчиков Instagram потряс танец Николая Цискаридзе

В танце Николай Максимович всегда очень органичен, но тут он поразил всех наповал 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T16:47+0400

2021-08-25T16:47+0400

2021-08-25T16:55+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

николай цискаридзе

теона контридзе

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Звезда балета и педагог Николай Цискаридзе вновь поразил публику своим талантом - видео его забавного танца в кулисах фестиваля "Новой волны-2021" окончательно очаровало поклонников артиста.Ролик опубликовала в социальной сети подруга Цискаридзе, джаз-фанк певица Теона Контридзе. На видео видно, как Теона и Николай "зажигают" в кулисах под исполнение песни Манижи "Русская женщина". "Любимый Игорь Яковлевич (Игорь Крутой - один из основателей "Новой волны", примеч. Sputnik), этот танец в честь вас ! Спасибо, что позволили похулиганить . Вы наш настоящий друг и мы вас любим ! Николай Цискаридзе my number 1!" - пишет Теона.Танец двух знаменитостей очень понравился подписчикам. "На Вас можно смотреть бесконечно", "Огнище, товарищи!", "Роскошные", "Два любимых грузина", "Ой, ну какие клевые, прям в самое сердечко", - пишут фолловеры Контридзе. Международный музыкальный конкурс "Новая волна — 2021" в Сочи близится к завершению. Помимо конкурсной программы, ежедневно на сцене фестиваля проходят многочисленные концерты и мероприятия с участием звезд шоу-бизнеса. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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николай цискаридзе, теона контридзе