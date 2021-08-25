https://sputnik-georgia.ru/20210825/partiya-gakhariya-nazvala-kandidatov-na-vybory-v-mery-adzharii-258614280.html

Партия Гахария назвала кандидатов на выборы в мэры Аджарии

Партия Гахария назвала кандидатов на выборы в мэры Аджарии

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" представила кандидатов в мэры в Аджарской автономной республике, большинство из... 25.08.2021, Sputnik Грузия

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2021-08-25T21:08+0400

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местные выборы в грузии 2021

грузия

георгий гахария

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" представила кандидатов в мэры в Аджарской автономной республике, большинство из которых – бывшие активисты "Грузинской мечты".Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.На пост мэра Батуми представлен бывший заместитель председателя сакребуло Батуми Ираклий Микеладзе, на пост мэра Шуахеви – бывший министр правительства Аджарии до 2004 года по вопросам беженцев и расселения Шалва Гогитидзе, на пост мэра Хелвачаури – бывший председатель сакребуло Хелвачаури Джумбер Беридзе, на пост мэра Кеда – директор ГЭС "Аджарацкали" Элгуджа Накашидзе, на пост мэра Кобулети – госчиновник Ираклий Беридзе, а на пост мэра Хуло – врач Гия Абуладзе.Также партия "Для Грузии" представила и всех мажоритарных кандидатов в сакребуло Батуми. Из семи кандидатов – две женщины."Сегодня здесь должны были быть наши сторонники, но из-за тяжелой эпидемиологической обстановки мы приняли решение проводить без сторонников и так проявить солидарность нашим врачам", - сказал Гахария.Для победы кандидаты в мэры должны получить не менее 50% голосов избирателей в своем районе, а в мажоритарные депутаты – не менее 40%.

https://sputnik-georgia.ru/20210806/Politolog-otsenil-shansy-partii-Gakhariya-na-predstoyaschikh-vyborakh-252521207.html

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грузия, георгий гахария