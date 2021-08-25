https://sputnik-georgia.ru/20210825/rezhisser-georgiy-daneliya-khudozhnik-kotoryy-ostanovil-vremya-258587265.html

Режиссер Георгий Данелия: художник, который остановил время

Режиссер Георгий Данелия: художник, который остановил время

Георгий Данелия – больше, чем просто выдающийся кинорежиссер, сценарист, актер и писатель. Сегодня мэтру исполнился бы 91 год 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T11:29+0400

2021-08-25T11:29+0400

2021-08-25T11:29+0400

культура

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Он сумел не только запечатлеть эпоху в кинематографе, а сделать это так, что она стала родной, понятной и близкой для каждого зрителя. Каждая его картина – целый мир, который по сей день не оставляет равнодушным ни одного зрителя по ту сторону экрана.Данелия. Начало путиЖизненный путь Георгия Данелия начался в солнечном Тбилиси, в жарком августе 1930 года.Отец Георгия, Николай Данелия, был инженером-путейцем, мать Мери Анджапаридзе работала ассистентом на "Мосфильме". Именно мама сыграла в судьбе Данелия решающую роль, привив сыну любовь к кинематографу. Кроме того, на выбор будущей профессии Георгия значительно повлияли и родные дядя и тетя - легендарная актриса театра и кино Верико Анджапаридзе и ее не менее знаменитый супруг, кинорежиссер Михаил Чиаурели, которые были народными артистами СССР.Когда Георгию исполнился всего год, родители будущей легенды переехали в Москву, где отец вскоре был назначен бригадиром, а потом и главным инженером столичного Метростроя, а мама поднялась в карьерной иерархии до режиссера-постановщика и получила Сталинскую премию первой степени.Несмотря на то, что связь Данелия и кино была очевидна, Георгий не сразу определился с будущей профессией. Сначала юноша поступил в архитектурный вуз и после окончания учебы в 1955 году даже устроился на должность архитектора в Институте проектирования городов. Но вскоре Данелия все же понял, что больше всего его влечет кинематограф, а вовсе не архитектура. Вначале он снимался в массовках и только в 1956 году поступил на только что открывшиеся Высшие режиссерские курсы (мастерская Михаила Калатозова).Кино как жизньВскоре кино становится не просто страстью, а воздухом и всей жизнью Георгий Данелия. На режиссерских курсах Данелия снял две короткометражные картины: курсовую "Васисуалий Лоханкин" (совместно с Шухратом Аббасовым) и дипломную, в двух частях, "Тоже люди" (1959) — экранизацию отрывка из романа "Война и мир" Льва Толстого.Смейся и плачь, или Великое грузинское кино>>Окончив курсы в 1959 году, Георгий Данелия начал работать режиссером-постановщиком на киностудии "Мосфильм". В 1960 году на экраны вышла его дебютная картина "Сережа", снятая им в соавторстве с Игорем Таланкиным по одноименной повести Веры Пановой. Фильм стал успешным и был отмечен Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Следующая работа — психологическая драма "Путь к причалу" — вышла на экраны страны в 1962 году.С 1959 года Данелия — режиссер-постановщик "Мосфильма", в 1965-1969 годах — художественный руководитель "Экспериментального творческого объединения" при "Мосфильме", в 1975-1987 — художественный руководитель "Экспериментального объединения комедийных и музыкальных фильмов", а с 1987 года — президент и художественный руководитель киностудии "Ритм" киноконцерна "Мосфильм".Большая известность пришла к Георгию Данелия в 1964 году, после выхода на экраны лирической комедии "Я шагаю по Москве", которая органично влилась в историю отечественного кинематографа. Более того, лента стала культурным событием хрущевской оттепели.Начиная с картины "Тридцать три" (1965) режиссер обращается к жанру сатиры, становится признанным мастером комедии. Творчество Георгия Николаевича начинает отличать подлинно глубокая сатира, продуманный гротеск, тонкий лиризм и раскрытие психологического образа героев. Умение создать слаженный ансамбль из актеров разных школ становится особым даром мастера как режиссера. После этого фильма Данелия продолжает работу в этом жанре в качестве штатного режиссера сатирического киножурнала "Фитиль", создав в 1967-1970 годах несколько миниатюр для киножурнала. Самый известный сюжет - "О пользе алкоголя" (1974) с участием актера Евгения Леонова.В 1969 году в прокате появляется картина "Не горюй!", снятая по мотивам романа Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен", а в 1972 году — приключенческая картина "Совсем пропащий" по мотивам романа Марка Твена. Следующая работа режиссера "Афоня" (1975), в съемках которой приняли участие такие звезды советского кинематографа, как Леонид Куравлев, Евгений Леонов, Владимир Басов и многие другие, стала наиболее коммерчески успешной картиной 1975 года.В последующие 25 лет Данелия поставил еще восемь картин, три из которых вошли в "золотой фонд" советского кинематографа. Это комедия "Мимино" (1977), благодаря главной роли в которой всесоюзную известность приобрел Вахтанг Кикабидзе, сатирическая комедия "Осенний марафон" (1979) и культовая фантастическая комедия "Кин-дза-дза!" (1986), главные роли в которой исполнили Станислав Любшин и Евгений Леонов.Среди других не менее блестящих работ режиссера — трагикомедии "Слезы капали" (1982), "Паспорт" (1990), мелодрама "Настя" (1993), комедия "Орел и решка" (1995). В 2000 году, после долгого перерыва, Данелия поставил комедийную ленту "Фортуна" с Вахтангом Кикабидзе в главной роли. А в 2013 году выходит анимационный фильм "Ку! Кин-дза-дза" по мотивам фантастической комедии 1986 года.Данелия – больше, чем просто мастерС годами имя Георгия Данелия стало четким олицетворением мастерства и культа в кинематографе. Сам мастер часто снимался в эпизодах своих фильмов. Данелия являлся автором или соавтором сценариев большинства своих картин, а также соавтором сценариев фильмов, снятых другими режиссерами, в том числе "Джентльмены удачи" (совместно с Викторией Токаревой), "Француз" (совместно с Сергеем Бодровым), "Привет от Чарли Трубача" (совместно с Сергеем Дерновым), в соавторстве с Рустамом Ибрагимбековым написал сценарий "Анна" по пьесе Островского "Без вины виноватые".Георгий Николаевич — автор биографических книг "Безбилетный пассажир" (2002), "Тостуемый пьет до дна" (2005), "Чито-грито" (2006), а также двух авторских сборников сценариев "Джентльмены удачи" (2007) и "Не горюй!" (2008). В своей книге "Безбилетный пассажир" мастер говорил: "Я ни в коем случае не хочу, чтобы создавалось впечатление, что я пытаюсь выглядеть жертвой советской власти. Напротив. Я благодарен этой власти за то, что она дала мне возможность заниматься любимым делом. Правда, я не снял все, что хотел. Но снял только то, что хотел!"Георгий Данелия — член Союза кинематографистов СССР, почетный член Российской академии художеств, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника". С 2003 года был президентом "Фонда Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино". Увлекался живописью, графикой, музыкой, собирал коллекцию барабанов.Георгий Данелия — обладатель беспрецедентного числа призов на различных кинофестивалях, в том числе главных на фестивалях в Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, Москве, Душанбе, Габрово, Варне, Шамрузе, Map-дель-Плата, Канне (в разделе "Перспектива кино"), а также специальных призов в Акапулько, Римини, Мадриде, Рио-де-Жанейро, Стратфорде, Ванкувере, Овелино, Эдинбурге, Картахене, Берлине, Солониках, Ереване, Сочи и др. В 2002 году конгресс фантастов России "Странник" назвал Георгия Данелия "Легендой фантастического кинематографа" (за фильм "Кин-дза-дза").В последние годы жизни Георгий Данелия был женат третьим браком. Первая жена — адвокат Ирина Гинзбург, их дочь Светлана тоже стала юристом. Второй женой Георгия Николаевича была народная артистка СССР Любовь Соколова, от которой у него был сын Николай (1959-1985). Третья супруга — Галина Данелия-Юркова, режиссер-постановщик. Сын Галины Ивановны от первого брака — Кирилл, художник.Талант Георгия Николаевича увековечен не только в истории кинематографа Грузии и России, но и в памяти его почитателей. Известный артист балета Николай Цискаридзе так вспоминал великого режиссера:"Данелия — один из тех мастеров, которые в состоянии создать свой мир, у которых в этом мире есть свой почерк, по которому можно сразу определить, что это тот или иной режиссер. Это редко бывает. Очень мало режиссеров, которые могут снять фильм для, так скажем, другой национальности, про свою родину так, чтобы это было интересно. Удивительное качество! Данелия сделал редкую вещь: он снимал и русских, и грузинских артистов. Но это все было про Грузию, это все была грузинская история, смешная. И получалось так, что все считали, что это не про какую-то чужую страну, а про что-то свое, родное".Сегодня Георгия Данелия можно смело назвать глыбой советского кинематографа. То, с какой самоотдачей он подходил к каждой своей картине, помогло ему создать работы, которые до сих пор вызывают у зрителя фонтан приятных эмоций.Данелия – великий художник нашего времени, который его остановил и сделал это прекрасно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20180824/Mimino-na-pepelatse-kollegi-Georgiya-Danelii--o-tom-kak-rabotal-master-241831132.html

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