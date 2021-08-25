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Грузия завоевала первую медаль на Паралимпийских играх-2020
Грузия завоевала первую медаль на Паралимпийских играх-2020
Грузию в Токио представляют 13 спортсменов, которые выступают в шести видах спорта 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T15:17+0400
2021-08-25T16:55+0400
спорт
паралимпийские игры
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузинская саблистка Нино Тибилашвили завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио. Эта награда стала первой для Грузии на Играх-2020.В финале Тибилашвили встречалась с представительницей Китая – Биан Цин и уступила со счетом 7:15. В полуфинальном поединке грузинская спортсменка победила титулованную Евгению Бреус из Украины (15:12), на счету которой бронза Паралимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) и множество пьедесталов на чемпионатах мира.Грузия могла рассчитывать еще на одну медаль в этом виде спорта, но в поединке за бронзовую медаль Ирма Хецуриани уступила Шао Ронг (Китай) со счетом 6:15.Медаль Тибилашвили стала для Грузии второй в истории на Паралимписких играх. В 2016 году чемпионом Паралимпиады в Рио стал дзюдоист Звиад Гогочури.28 августа Тибилашвили, Хецуриани и Гванца Задишвили примут участие в индивидуальных соревнованиях в рапире, а 29 августа – в командных.На Паралимпийских играх в Токио Грузию представляют 13 спортсменов в шести видах спорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210808/Luchshaya-Olimpiada-sbornoy-Gruzii--kto-zavoeval-medali-252532545.html
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паралимпийские игры

Грузия завоевала первую медаль на Паралимпийских играх-2020

15:17 25.08.2021 (обновлено: 16:55 25.08.2021)
339
© REUTERS / MARKO DJURICAНино Тибилашвили
Нино Тибилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / MARKO DJURICA
Грузию в Токио представляют 13 спортсменов, которые выступают в шести видах спорта
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузинская саблистка Нино Тибилашвили завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио. Эта награда стала первой для Грузии на Играх-2020.
В финале Тибилашвили встречалась с представительницей Китая – Биан Цин и уступила со счетом 7:15. В полуфинальном поединке грузинская спортсменка победила титулованную Евгению Бреус из Украины (15:12), на счету которой бронза Паралимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) и множество пьедесталов на чемпионатах мира.
Грузия могла рассчитывать еще на одну медаль в этом виде спорта, но в поединке за бронзовую медаль Ирма Хецуриани уступила Шао Ронг (Китай) со счетом 6:15.
Олимпиада в Токио. Гогита Аркания - Sputnik Грузия, 1920, 08.08.2021
Спорт
Лучшая Олимпиада сборной Грузии – кто завоевал медали
8 августа, 18:58
4515
Медаль Тибилашвили стала для Грузии второй в истории на Паралимписких играх. В 2016 году чемпионом Паралимпиады в Рио стал дзюдоист Звиад Гогочури.
28 августа Тибилашвили, Хецуриани и Гванца Задишвили примут участие в индивидуальных соревнованиях в рапире, а 29 августа – в командных.
На Паралимпийских играх в Токио Грузию представляют 13 спортсменов в шести видах спорта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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