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Грузия завоевала первую медаль на Паралимпийских играх-2020
Грузия завоевала первую медаль на Паралимпийских играх-2020
Грузию в Токио представляют 13 спортсменов, которые выступают в шести видах спорта 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T15:17+0400
2021-08-25T15:17+0400
2021-08-25T16:55+0400
спорт
паралимпийские игры
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузинская саблистка Нино Тибилашвили завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио. Эта награда стала первой для Грузии на Играх-2020.В финале Тибилашвили встречалась с представительницей Китая – Биан Цин и уступила со счетом 7:15. В полуфинальном поединке грузинская спортсменка победила титулованную Евгению Бреус из Украины (15:12), на счету которой бронза Паралимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) и множество пьедесталов на чемпионатах мира.Грузия могла рассчитывать еще на одну медаль в этом виде спорта, но в поединке за бронзовую медаль Ирма Хецуриани уступила Шао Ронг (Китай) со счетом 6:15.Медаль Тибилашвили стала для Грузии второй в истории на Паралимписких играх. В 2016 году чемпионом Паралимпиады в Рио стал дзюдоист Звиад Гогочури.28 августа Тибилашвили, Хецуриани и Гванца Задишвили примут участие в индивидуальных соревнованиях в рапире, а 29 августа – в командных.На Паралимпийских играх в Токио Грузию представляют 13 спортсменов в шести видах спорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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паралимпийские игры
Грузия завоевала первую медаль на Паралимпийских играх-2020
15:17 25.08.2021 (обновлено: 16:55 25.08.2021)
Грузию в Токио представляют 13 спортсменов, которые выступают в шести видах спорта
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузинская саблистка Нино Тибилашвили завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио. Эта награда стала первой для Грузии на Играх-2020.
В финале Тибилашвили встречалась с представительницей Китая – Биан Цин и уступила со счетом 7:15. В полуфинальном поединке грузинская спортсменка победила титулованную Евгению Бреус из Украины (15:12), на счету которой бронза Паралимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) и множество пьедесталов на чемпионатах мира.
Грузия могла рассчитывать еще на одну медаль в этом виде спорта, но в поединке за бронзовую медаль Ирма Хецуриани уступила Шао Ронг (Китай) со счетом 6:15.
Медаль Тибилашвили стала для Грузии второй в истории на Паралимписких играх. В 2016 году чемпионом Паралимпиады в Рио стал дзюдоист Звиад Гогочури.
28 августа Тибилашвили, Хецуриани и Гванца Задишвили примут участие в индивидуальных соревнованиях в рапире, а 29 августа – в командных.
На Паралимпийских играх в Токио Грузию представляют 13 спортсменов в шести видах спорта.
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