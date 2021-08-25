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Шторм "Генри" обрушился на США - фото
Шторм "Генри" обрушился на США - фото
Шторм "Генри", образовавшийся в Атлантическом океане, достиг Восточного побережья США. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушений 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T12:14+0400
2021-08-25T12:14+0400
2021-08-25T12:14+0400
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По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов, максимальная скорость порывов ветра составила около 27 м/с. Некоторые населенные пункты оказались затоплены. В некоторых районах штата Нью-Йорк было объявлено чрезвычайное положение.
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фото, сша, шторм, стихийное бедствие, природные явления
Шторм "Генри" обрушился на США - фото
Шторм "Генри", образовавшийся в Атлантическом океане, достиг Восточного побережья США. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушений
По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов, максимальная скорость порывов ветра составила около 27 м/с. Некоторые населенные пункты оказались затоплены. В некоторых районах штата Нью-Йорк было объявлено чрезвычайное положение.
© REUTERS / Thomas P. Costello & Mike Davis / USA Today Network
Основной удар пришелся на Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк и соседний штат Коннектикут
Основной удар пришелся на Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк и соседний штат Коннектикут
© AFP / TOM BRENNER
Сильнейшее наводнение привело к эвакуации людей из некоторых районов Нью-Джерси
Сильнейшее наводнение привело к эвакуации людей из некоторых районов Нью-Джерси
© REUTERS / Brian Snyder
Максимальная скорость порывов ветра составила около 27 м/с
Максимальная скорость порывов ветра составила около 27 м/с
© AFP / Kena Betancur
В некоторых районах штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение
В некоторых районах штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение
© REUTERS / BRIAN SNYDER
Несколько крупных мостов в Род-Айленде, которые соединяют большую часть штата, были временно закрыты
Несколько крупных мостов в Род-Айленде, которые соединяют большую часть штата, были временно закрыты
© REUTERS / Brian Snyder
Национальная метеослужба сообщила, что в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и в Новой Англии выпадет еще до 10 сантиметров осадков
Национальная метеослужба сообщила, что в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и в Новой Англии выпадет еще до 10 сантиметров осадков
© REUTERS / Brian Snyder
Пароходное управление Массачусетса отменило паромное сообщение между материком и островами
Пароходное управление Массачусетса отменило паромное сообщение между материком и островами
© REUTERS / Caitlin Ochs
Во время тропического шторма пляжи закрылись
Во время тропического шторма пляжи закрылись
© AFP / Tom Brenner
Власти предупредили население о возможных подтоплениях улиц и перебоях в электроснабжении
Власти предупредили население о возможных подтоплениях улиц и перебоях в электроснабжении
© AP Photo / David Goldman
Синоптики сообщают, что сила "Генри" будет убывать по мере его движения над сушей
Синоптики сообщают, что сила "Генри" будет убывать по мере его движения над сушей