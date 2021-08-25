Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Фотоленты
https://sputnik-georgia.ru/20210825/shtorm-genri-obrushilsya-na-ssha---foto-258556810.html
Шторм "Генри" обрушился на США - фото
Шторм "Генри" обрушился на США - фото
Шторм "Генри", образовавшийся в Атлантическом океане, достиг Восточного побережья США. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушений 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T12:14+0400
2021-08-25T12:14+0400
фотоленты
сша
шторм
стихийное бедствие
природные явления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/258556037_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e07543511061edbc0960a82047644a31.jpg
По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов, максимальная скорость порывов ветра составила около 27 м/с. Некоторые населенные пункты оказались затоплены. В некоторых районах штата Нью-Йорк было объявлено чрезвычайное положение.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_KA
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/258556037_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_6da50bf525cf841b6c477db5cd51122c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, сша, шторм, стихийное бедствие, природные явления

Шторм "Генри" обрушился на США - фото

12:14 25.08.2021
238
Шторм "Генри", образовавшийся в Атлантическом океане, достиг Восточного побережья США. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушений
По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов, максимальная скорость порывов ветра составила около 27 м/с. Некоторые населенные пункты оказались затоплены. В некоторых районах штата Нью-Йорк было объявлено чрезвычайное положение.
© REUTERS / Thomas P. Costello & Mike Davis / USA Today Network

Основной удар пришелся на Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк и соседний штат Коннектикут

Основной удар пришелся на Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк и соседний штат Коннектикут - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS / Thomas P. Costello & Mike Davis / USA Today Network

Основной удар пришелся на Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк и соседний штат Коннектикут

© AFP / TOM BRENNER

Сильнейшее наводнение привело к эвакуации людей из некоторых районов Нью-Джерси

Сильнейшее наводнение привело к эвакуации людей из некоторых районов Нью-Джерси - Sputnik Грузия
2/10
© AFP / TOM BRENNER

Сильнейшее наводнение привело к эвакуации людей из некоторых районов Нью-Джерси

© REUTERS / Brian Snyder

Максимальная скорость порывов ветра составила около 27 м/с

Максимальная скорость порывов ветра составила около 27 м/с - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS / Brian Snyder

Максимальная скорость порывов ветра составила около 27 м/с

© AFP / Kena Betancur

В некоторых районах штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение

В некоторых районах штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение - Sputnik Грузия
4/10
© AFP / Kena Betancur

В некоторых районах штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение

© REUTERS / BRIAN SNYDER

Несколько крупных мостов в Род-Айленде, которые соединяют большую часть штата, были временно закрыты

Несколько крупных мостов в Род-Айленде, которые соединяют большую часть штата, были временно закрыты - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / BRIAN SNYDER

Несколько крупных мостов в Род-Айленде, которые соединяют большую часть штата, были временно закрыты

© REUTERS / Brian Snyder

Национальная метеослужба сообщила, что в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и в Новой Англии выпадет еще до 10 сантиметров осадков

Национальная метеослужба сообщила, что в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и в Новой Англии выпадет еще до 10 сантиметров осадков - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS / Brian Snyder

Национальная метеослужба сообщила, что в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и в Новой Англии выпадет еще до 10 сантиметров осадков

© REUTERS / Brian Snyder

Пароходное управление Массачусетса отменило паромное сообщение между материком и островами

Пароходное управление Массачусетса отменило паромное сообщение между материком и островами - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS / Brian Snyder

Пароходное управление Массачусетса отменило паромное сообщение между материком и островами

© REUTERS / Caitlin Ochs

Во время тропического шторма пляжи закрылись

Во время тропического шторма пляжи закрылись - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS / Caitlin Ochs

Во время тропического шторма пляжи закрылись

© AFP / Tom Brenner

Власти предупредили население о возможных подтоплениях улиц и перебоях в электроснабжении

Власти предупредили население о возможных подтоплениях улиц и перебоях в электроснабжении - Sputnik Грузия
9/10
© AFP / Tom Brenner

Власти предупредили население о возможных подтоплениях улиц и перебоях в электроснабжении

© AP Photo / David Goldman

Синоптики сообщают, что сила "Генри" будет убывать по мере его движения над сушей

Синоптики сообщают, что сила &quot;Генри&quot; будет убывать по мере его движения над сушей - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / David Goldman

Синоптики сообщают, что сила "Генри" будет убывать по мере его движения над сушей

010100
COVID-19
Новости
Грузия
В мире
Туризм
Спорт
Мультимедиа
Аналитика
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:27Минздрав Грузии анонсирует начало вакцинации детей с 12 лет
13:50Страшная авария на перевале Годердзи: погиб иностранец - видео
13:04Кровавое ДТП на востоке Грузии: автомобиль сбил пешехода насмерть
12:48Грузию трясет!
12:33Главное о коронавирусе на 25 августа – последние данные
12:16Убийство на западе Грузии – обвиняемый задержан по горячим следам
12:14Шторм "Генри" обрушился на США - фото
11:52Кого не впустят в Россию? Новый закон обсуждается в Госдуме РФ
11:44"Крымская платформа" как попытка создать антироссийский плацдарм
11:29Режиссер Георгий Данелия: художник, который остановил время
11:25Реакция на вакцину от коронавируса: как все прошло?
11:06Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5021
10:28В Грузии произошло землетрясение
10:23Коронавирус у пожилых может ускорять дегенеративные процессы - врач
10:11Вакцина Johnson & Johnson будет доступна в Грузии в сентябре
09:36Либерализм по-грузински и по существу, или Как привыкли выживать грузины
09:20Курс лари на среду – 3,1191 GEL/$1
09:01Привитые сотрудники туристического сектора Грузии получат преимущество
08:33Российские ученые рассказали, как значительно снизить распространение COVID-19
08:01Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана граждан России, Украины и стран ОДКБ