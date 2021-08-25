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Шторм "Генри" обрушился на США - фото

Шторм "Генри" обрушился на США - фото

Шторм "Генри", образовавшийся в Атлантическом океане, достиг Восточного побережья США. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушений 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T12:14+0400

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По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов, максимальная скорость порывов ветра составила около 27 м/с. Некоторые населенные пункты оказались затоплены. В некоторых районах штата Нью-Йорк было объявлено чрезвычайное положение.

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фото, сша, шторм, стихийное бедствие, природные явления