https://sputnik-georgia.ru/20210825/strashnaya-avariya-na-perevale-goderdzi--pogib-inostranets---video-258600119.html
Страшная авария на перевале Годердзи: погиб иностранец - видео
Страшная авария на перевале Годердзи: погиб иностранец - видео
В распространенном видео аварии видно, что машина перевернулась около 20 раз 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T13:50+0400
2021-08-25T13:50+0400
2021-08-25T15:07+0400
происшествия в грузии
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Автомобиль упал с проезжей части в овраг на перевале Годердзи (регион Аджария), погиб один человек, двое пострадали, сообщает TV25.По информации телеканала, в машине находились трое иностранцев, один из которых несовершеннолетний.В распространенном видео аварии видно, что машина перевернулась около 20 раз. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия в грузии
Страшная авария на перевале Годердзи: погиб иностранец - видео
13:50 25.08.2021 (обновлено: 15:07 25.08.2021)
В распространенном видео аварии видно, что машина перевернулась около 20 раз
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Автомобиль упал с проезжей части в овраг на перевале Годердзи (регион Аджария), погиб один человек, двое пострадали, сообщает TV25.
По информации телеканала, в машине находились трое иностранцев, один из которых несовершеннолетний.
В распространенном видео аварии видно, что машина перевернулась около 20 раз. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.