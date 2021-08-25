https://sputnik-georgia.ru/20210825/ubiystvo-na-zapade-gruzii--obvinyaemyy-zaderzhan-po-goryachim-sledam-258592330.html

Убийство на западе Грузии – обвиняемый задержан по горячим следам

Убийство на западе Грузии – обвиняемый задержан по горячим следам

Молодой мужчина обвиняется в умышленном убийстве, ему грозит до 15 лет тюрьмы 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T12:16+0400

2021-08-25T12:16+0400

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грузия

убийство

полиция

арест

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузинские полицейские задержали по горячим следам 28-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве молодого человека в районе Чхороцху (регион Самегрело-Земо Сванети), говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.По данным следствия, 23 августа этого года обвиняемый в одном из сел района Чхороцху во время конфликта ранил холодным оружием двух братьев – 27 и 24 лет.Раненые были доставлены в больницу, однако врачам не удалось спасти одного из них. Следствие идет по статье "умышленное убийство". Обвиняемому грозит от семи до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, убийство, полиция, арест, преступность в грузии