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Местные выборы в Грузии 2021
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В Грузии отец обвиняемого в терроризме будет кандидатом на выборах
В Грузии отец обвиняемого в терроризме будет кандидатом на выборах
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Отец убитого Темирлана Мачаликашвили, который обвинялся в терроризме, будет баллотироваться в качестве мажоритарного кандидата в... 25.08.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
грузия
единое нацдвижение
ника мелия
малхаз мачаликашвили
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Отец убитого Темирлана Мачаликашвили, который обвинялся в терроризме, будет баллотироваться в качестве мажоритарного кандидата в депутаты местного совещательного органа города Ахмета в районе Дуиси от "Единого национального движения", заявил лидер партии Ника Мелия журналистам.Темирлан Мачаликашвили, которого подозревали в оказании помощи известному террористу Ахмеду Чатаеву, смертельно ранили в ходе антитеррористической операции в селе Дуиси Панкисского ущелья (регион Кахети) в декабре 2017 года.Выборы в местные органы власти пройдут 2 октября. Для победы Мачаликашвили нужно будет набрать более 40% проголосовавших жителей района Дуиси.
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грузия, единое нацдвижение, ника мелия, малхаз мачаликашвили

В Грузии отец обвиняемого в терроризме будет кандидатом на выборах

20:42 25.08.2021
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста оппозиции у здания парламента 20 июня 2020 года. Малхаз Мачаликашвили
Акция протеста оппозиции у здания парламента 20 июня 2020 года. Малхаз Мачаликашвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Отец убитого Темирлана Мачаликашвили, который обвинялся в терроризме, будет баллотироваться в качестве мажоритарного кандидата в депутаты местного совещательного органа города Ахмета в районе Дуиси от "Единого национального движения", заявил лидер партии Ника Мелия журналистам.
Темирлан Мачаликашвили, которого подозревали в оказании помощи известному террористу Ахмеду Чатаеву, смертельно ранили в ходе антитеррористической операции в селе Дуиси Панкисского ущелья (регион Кахети) в декабре 2017 года.
"Он (Малхаз Мачаликашвили – ред.) будет будет кандидатом. Сегодня все должны быть кандидатами и стоять в авангарде борьбы", - сказал Мелия.
Выборы в местные органы власти пройдут 2 октября. Для победы Мачаликашвили нужно будет набрать более 40% проголосовавших жителей района Дуиси.
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