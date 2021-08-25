https://sputnik-georgia.ru/20210825/v-gruzii-otets-obvinyaemogo-v-terrorizme-budet-kandidatom-na-vyborakh-258613663.html

В Грузии отец обвиняемого в терроризме будет кандидатом на выборах

В Грузии отец обвиняемого в терроризме будет кандидатом на выборах

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Отец убитого Темирлана Мачаликашвили, который обвинялся в терроризме, будет баллотироваться в качестве мажоритарного кандидата в... 25.08.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

грузия

единое нацдвижение

ника мелия

малхаз мачаликашвили

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Отец убитого Темирлана Мачаликашвили, который обвинялся в терроризме, будет баллотироваться в качестве мажоритарного кандидата в депутаты местного совещательного органа города Ахмета в районе Дуиси от "Единого национального движения", заявил лидер партии Ника Мелия журналистам.Темирлан Мачаликашвили, которого подозревали в оказании помощи известному террористу Ахмеду Чатаеву, смертельно ранили в ходе антитеррористической операции в селе Дуиси Панкисского ущелья (регион Кахети) в декабре 2017 года.Выборы в местные органы власти пройдут 2 октября. Для победы Мачаликашвили нужно будет набрать более 40% проголосовавших жителей района Дуиси.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, единое нацдвижение, ника мелия, малхаз мачаликашвили