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В Грузию планируют ввезти еще два миллиона доз вакцины Pfizer

В Грузию планируют ввезти еще два миллиона доз вакцины Pfizer

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительство Грузии работает над тем, чтобы ввезти в страну еще два миллиона доз вакцины Pfizer, сообщил премьер-министр Ираклий... 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T17:01+0400

2021-08-25T17:01+0400

2021-08-25T17:01+0400

грузия

в грузии началась вакцинация от коронавируса

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительство Грузии работает над тем, чтобы ввезти в страну еще два миллиона доз вакцины Pfizer, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, также есть возможность ввезти и китайские вакцины. Гарибашвили отметил, что в течение ближайших дней будут вакцинированы около миллиона человек. Из них часть будет привита впервые, а другая - во второй раз.Эпидемиологи говорят, что сентябрь будет самым большим вызовом для системы здравоохранения Грузии, подчеркнул премьер.На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 16 лет. Для них доступна только вакцина Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac, Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна только для лиц с 45 лет.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, в Грузии провели 1 038 292 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 719 380 человек – это 25.2% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 318 912 человек – это 11.2% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, в грузии началась вакцинация от коронавируса, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году