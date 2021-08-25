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В Грузию планируют ввезти еще два миллиона доз вакцины Pfizer
В Грузию планируют ввезти еще два миллиона доз вакцины Pfizer
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительство Грузии работает над тем, чтобы ввезти в страну еще два миллиона доз вакцины Pfizer, сообщил премьер-министр Ираклий... 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T17:01+0400
2021-08-25T17:01+0400
грузия
в грузии началась вакцинация от коронавируса
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительство Грузии работает над тем, чтобы ввезти в страну еще два миллиона доз вакцины Pfizer, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, также есть возможность ввезти и китайские вакцины. Гарибашвили отметил, что в течение ближайших дней будут вакцинированы около миллиона человек. Из них часть будет привита впервые, а другая - во второй раз.Эпидемиологи говорят, что сентябрь будет самым большим вызовом для системы здравоохранения Грузии, подчеркнул премьер.На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 16 лет. Для них доступна только вакцина Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac, Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна только для лиц с 45 лет.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, в Грузии провели 1 038 292 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 719 380 человек – это 25.2% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 318 912 человек – это 11.2% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, в грузии началась вакцинация от коронавируса, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

В Грузию планируют ввезти еще два миллиона доз вакцины Pfizer

17:01 25.08.2021
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© AP Photo / Mary AltafferЭпидемия коронавируса - вакцинация от ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация от ковида - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительство Грузии работает над тем, чтобы ввезти в страну еще два миллиона доз вакцины Pfizer, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
По его словам, также есть возможность ввезти и китайские вакцины. Гарибашвили отметил, что в течение ближайших дней будут вакцинированы около миллиона человек. Из них часть будет привита впервые, а другая - во второй раз.

"Сохраняя эти темпы, мы сможем добиться того, что к концу сентября два миллиона человек будут вакцинированы. Слушая наших врачей и специалистов, я понимаю, что, возможно, один миллион человек уже перенесли коронавирус. В целом, выходит три миллиона наших сограждан, откуда два миллиона будут вакцинированы, у миллиона будет перенесена болезнь", - заявил Гарибашвили.

Эпидемиологи говорят, что сентябрь будет самым большим вызовом для системы здравоохранения Грузии, подчеркнул премьер.
На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 16 лет. Для них доступна только вакцина Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac, Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна только для лиц с 45 лет.
Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, в Грузии провели 1 038 292 прививки. Из них одной дозой вакцинированы 719 380 человек – это 25.2% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 318 912 человек – это 11.2% населения.
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