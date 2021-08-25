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Выставка российско-грузинского художника Александра Флоренского открылась в Москве
Выставка российско-грузинского художника Александра Флоренского открылась в Москве
Серию картин о российской столице Флоренский написал во время пандемии коронавируса 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T18:40+0400
2021-08-25T18:40+0400
2021-08-25T18:40+0400
культура
александр флоренский
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Выставка "Картины, нарисованные в Москве" художника Александра Флоренского, работающего в России и Грузии, открылась в московской галерее "Тотибадзе" на винзаводе. "Благодаря эпидемии и, соответственно, невозможности уехать по привычке в Тифлис или Рим я, наконец, эту давнюю идею осуществил. И вышло так, что не так уж и любимую прежде Москву я за прошедший месяц очень даже полюбил, узнав ее получше, чему очень рад", - рассказывает живописец.На экспозицию картин Флоренского можно будет попасть до 26 сентября включительно.Александр Флоренский — один из основателей ленинградской арт-группы "Митьки". Много работает в области книжной графики. Его кисти принадлежит художественное оформление культового трехтомника Сергея Довлатова, книги Бориса Гребенщикова и др. Александр Флоренский является автором проектов "Тбилисская азбука" и "Грузинская азбука" — это уникальные путеводители по местам Тбилиси и Грузии в целом. Сам Александр Флоренский впервые попал в Грузию в далеком 1982 году, а потом спустя 25 лет - еще раз. И решил здесь остаться. Сейчас Флоренский живет и работает на две страны - Россия и Грузия. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура , александр флоренский
Выставка российско-грузинского художника Александра Флоренского открылась в Москве
Серию картин о российской столице Флоренский написал во время пандемии коронавируса
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Выставка "Картины, нарисованные в Москве" художника Александра Флоренского, работающего в России и Грузии, открылась в московской галерее "Тотибадзе" на винзаводе.
"Благодаря эпидемии и, соответственно, невозможности уехать по привычке в Тифлис или Рим я, наконец, эту давнюю идею осуществил. И вышло так, что не так уж и любимую прежде Москву я за прошедший месяц очень даже полюбил, узнав ее получше, чему очень рад", - рассказывает живописец.
На экспозицию картин Флоренского можно будет попасть до 26 сентября включительно.
Александр Флоренский — один из основателей ленинградской арт-группы "Митьки". Много работает в области книжной графики. Его кисти принадлежит художественное оформление культового трехтомника Сергея Довлатова, книги Бориса Гребенщикова и др.
Александр Флоренский является автором проектов "Тбилисская азбука" и "Грузинская азбука" — это уникальные путеводители по местам Тбилиси и Грузии в целом.
С Грузией российский художник связан не только творческими узами, но и родственными. Его дед, Андрей Александрович Флоренский, родился и закончил гимназию в Тифлисе, а его отец, т. е. прадед художника, был крупным инженером-путейцем, прожил всю жизнь в Грузии, строя дороги и мосты.
Сам Александр Флоренский впервые попал в Грузию в далеком 1982 году, а потом спустя 25 лет - еще раз. И решил здесь остаться. Сейчас Флоренский живет и работает на две страны - Россия и Грузия.
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