https://sputnik-georgia.ru/20210826/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4128-258620898.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4128

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4128

За последние 24 часа от коронавируса скончались 79 человек, выздоровели же за сутки 5611 человек 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T11:13+0400

2021-08-26T11:13+0400

2021-08-26T11:17+0400

четвертая волна

грузия

коронавирус covid-2019

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252377957_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9713a06c02eff66a9b3c175d22145365.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4128. Скончались 79.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 532 171 случай заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5611 человек, а с начала пандемии – 468 917. Скончались 7028.За сутки сделано 43 653 теста, из которых 26 534 на антиген и 17 119 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 9,46%, за последние 14 дней – 10,77%, за последние семь дней – 10,51%.Всего в Грузии сделали 1 065 848 прививок, в том числе за последние сутки – 26 700.В карантине в настоящее время находятся 129 человек, в стационарах – 7 357, в ковид-гостиницах – 3 348.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, коронавирус covid-2019