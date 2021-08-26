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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4128-258620898.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4128
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4128
За последние 24 часа от коронавируса скончались 79 человек, выздоровели же за сутки 5611 человек 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T11:13+0400
2021-08-26T11:17+0400
четвертая волна
грузия
коронавирус covid-2019
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4128. Скончались 79.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 532 171 случай заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5611 человек, а с начала пандемии – 468 917. Скончались 7028.За сутки сделано 43 653 теста, из которых 26 534 на антиген и 17 119 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 9,46%, за последние 14 дней – 10,77%, за последние семь дней – 10,51%.Всего в Грузии сделали 1 065 848 прививок, в том числе за последние сутки – 26 700.В карантине в настоящее время находятся 129 человек, в стационарах – 7 357, в ковид-гостиницах – 3 348.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, коронавирус covid-2019

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4128

11:13 26.08.2021 (обновлено: 11:17 26.08.2021)
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© photo : press-service of the Tbilisi City HallЭпидемия коронавируса - масочный режим, люди в масках на конференции
Эпидемия коронавируса - масочный режим, люди в масках на конференции - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo : press-service of the Tbilisi City Hall
За последние 24 часа от коронавируса скончались 79 человек, выздоровели же за сутки 5611 человек
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4128. Скончались 79.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 532 171 случай заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5611 человек, а с начала пандемии – 468 917. Скончались 7028.
За сутки сделано 43 653 теста, из которых 26 534 на антиген и 17 119 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 9,46%, за последние 14 дней – 10,77%, за последние семь дней – 10,51%.
Всего в Грузии сделали 1 065 848 прививок, в том числе за последние сутки – 26 700.
В карантине в настоящее время находятся 129 человек, в стационарах – 7 357, в ковид-гостиницах – 3 348.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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