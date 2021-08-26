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https://sputnik-georgia.ru/20210826/chto-my-edim-iz-turtsii-v-gruziyu-pytalis-vvezti-25-tonn-zarazhennogo-kartofelya-258685377.html
Что мы едим: из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн зараженного картофеля
Что мы едим: из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн зараженного картофеля
В результате лабораторного исследования взятых образцов сотрудниками Таможенного департамента были обнаружены карантинные вредные организмы - картофель... 26.08.2021, Sputnik Грузия
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грузия
турция
таможня
картофель
служба доходов министерства финансов грузии
грузино-турецкая граница
что мы едим?
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. На территорию Грузии из Турции пытались ввезти 24,8 тонн зараженного картофеля, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии. Инцидент произошел на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" на турецко-грузинской границе. Сотрудники таможни остановили для проверки грузовик, груженный картофелем.В результате лабораторного исследования взятых образцов сотрудниками отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента были обнаружены карантинные вредные организмы. Картофель оказался больным.В результате груз забраковали и вернули в страну-экспортер - Турцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210813/Chto-my-edim-Gruziya-vernula-Turtsii-52-tonny-bolnogo-kartofelya-252573393.html
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грузия, турция, таможня, картофель, служба доходов министерства финансов грузии, грузино-турецкая граница, что мы едим?

Что мы едим: из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн зараженного картофеля

23:48 26.08.2021 (обновлено: 23:49 26.08.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliКартофель грузинского производства, подготовленный к продаже
Картофель грузинского производства, подготовленный к продаже - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В результате лабораторного исследования взятых образцов сотрудниками Таможенного департамента были обнаружены карантинные вредные организмы - картофель оказался больным
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. На территорию Грузии из Турции пытались ввезти 24,8 тонн зараженного картофеля, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.
Инцидент произошел на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" на турецко-грузинской границе. Сотрудники таможни остановили для проверки грузовик, груженный картофелем.
Картофель грузинского производства, подготовленный к продаже - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2021
Что мы едим: Грузия вернула Турции 52 тонны больного картофеля
13 августа, 15:01
1106
В результате лабораторного исследования взятых образцов сотрудниками отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента были обнаружены карантинные вредные организмы. Картофель оказался больным.
В результате груз забраковали и вернули в страну-экспортер - Турцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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