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https://sputnik-georgia.ru/20210826/futbolnyy-klub-torpedo-kutaisi-vystavyat-na-prodazhu-vo-vtoroy-raz-258684360.html
Футбольный клуб "Торпедо" Кутаиси выставят на продажу во второй раз
Футбольный клуб "Торпедо" Кутаиси выставят на продажу во второй раз
В первый раз аукцион начался 4 августа 2021 года и завершился безрезультатно. Стоимость лота составляла 567 тысяч лари, однако было необходимо выполнить 15... 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T22:02+0400
2021-08-26T23:33+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Муниципалитет города Кутаиси (регион Имерети), владеющий 100% долей футбольного клуба "Торпедо", снова выставит команду на аукцион уже с обновленными условиями.Вопрос продажи клуба обсудили на 45-ом заседании сакребуло (горсовета, ред.) Кутаисского муниципалитета. Депутаты городского совета должны были решить, передать ли Клуб Агентству по управлению имуществом или назначить новый электронный аукцион.По информации Первого канала, аукцион, вероятно, будет назначен заново с измененными условиями.В первый раз аукцион начался 4 августа 2021 года и завершился безрезультатно. Стоимость лота составляла 567 тысяч лари.Причина провала аукциона, по мнению экспертов, - условия его продажи. Местное самоуправление Кутаиси предъявило к потенциальному инвестору 15 требований, среди которых и выплата долга в размере 2,5 миллиона лари.Приобретением клуба заинтересованы две компании: "Нью Нижен" и "Альянс групп". Но потенциальные инвесторы заявили, что смущены условиями приобретения "Торпедо".В свою очередь, "Альянс групп" выразила готовность срочно войти в управление "Торпедо" и сделать солидные инвестиции, но на своих условиях.Холдинг предложил покрыть текущую задолженность по заработной плате, вернуть долги старого инвестора, выделить не менее 6 миллионов долларов в бюджет клуба на ближайшие два года. Еще одно условие, муниципалитет возьмет на себя другую непонятную непризнанную или признанную задолженность.В таком случае компания выразила готовность начать процесс реорганизации и управления клубом в течение одной рабочей недели.Заинтересованные клубом компании надеются, что судьбу "Торпедо" удастся определить до конца недели.В июне 2017 года клуб был продан на аукционе за сумму порядка $125 тыс. Владельцем стала компания International Soccer House. До этого клубом владела мэрия Кутаиси, а в 2010—2014 годах — компания Wissol. Летом 2019 года команда стала испытывать финансовые трудности, в связи с чем команду покинула большая часть игроков основного состава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, футбол, чемпионат грузии по футболу, спорт, спорт в грузии, фк "торпедо" кутаиси

Футбольный клуб "Торпедо" Кутаиси выставят на продажу во второй раз

22:02 26.08.2021 (обновлено: 23:33 26.08.2021)
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© photo: Georgian Football Federation/ FB"Торпедо" Кутаиси выиграло Суперкубок Грузии по футболу
Торпедо Кутаиси выиграло Суперкубок Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: Georgian Football Federation/ FB
В первый раз аукцион начался 4 августа 2021 года и завершился безрезультатно. Стоимость лота составляла 567 тысяч лари, однако было необходимо выполнить 15 условий
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Муниципалитет города Кутаиси (регион Имерети), владеющий 100% долей футбольного клуба "Торпедо", снова выставит команду на аукцион уже с обновленными условиями.
Вопрос продажи клуба обсудили на 45-ом заседании сакребуло (горсовета, ред.) Кутаисского муниципалитета. Депутаты городского совета должны были решить, передать ли Клуб Агентству по управлению имуществом или назначить новый электронный аукцион.
По информации Первого канала, аукцион, вероятно, будет назначен заново с измененными условиями.
Футбол. Чемпионат Грузии. тбилисское Динамо и кутаисское Торпедо - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2021
Спорт
Футбольный клуб "Торпедо" Кутаиси выставлен на продажу
21 августа, 13:30
1104
В первый раз аукцион начался 4 августа 2021 года и завершился безрезультатно. Стоимость лота составляла 567 тысяч лари.
Причина провала аукциона, по мнению экспертов, - условия его продажи. Местное самоуправление Кутаиси предъявило к потенциальному инвестору 15 требований, среди которых и выплата долга в размере 2,5 миллиона лари.
Приобретением клуба заинтересованы две компании: "Нью Нижен" и "Альянс групп". Но потенциальные инвесторы заявили, что смущены условиями приобретения "Торпедо".

Кутаисское "Торпедо" - второй по числу завоеванных трофеев в Грузии, уступает лишь тбилисскому "Динамо". Клуб по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Грузии, дважды становился обладателем Суперкубка страны.

В свою очередь, "Альянс групп" выразила готовность срочно войти в управление "Торпедо" и сделать солидные инвестиции, но на своих условиях.
Холдинг предложил покрыть текущую задолженность по заработной плате, вернуть долги старого инвестора, выделить не менее 6 миллионов долларов в бюджет клуба на ближайшие два года. Еще одно условие, муниципалитет возьмет на себя другую непонятную непризнанную или признанную задолженность.
Торпедо Кутаиси стал обладателем Кубка Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2017
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Футбольный клуб "Торпедо Кутаиси" ушел с молотка
20 июня 2017, 21:02
397
В таком случае компания выразила готовность начать процесс реорганизации и управления клубом в течение одной рабочей недели.
Заинтересованные клубом компании надеются, что судьбу "Торпедо" удастся определить до конца недели.
В июне 2017 года клуб был продан на аукционе за сумму порядка $125 тыс. Владельцем стала компания International Soccer House. До этого клубом владела мэрия Кутаиси, а в 2010—2014 годах — компания Wissol. Летом 2019 года команда стала испытывать финансовые трудности, в связи с чем команду покинула большая часть игроков основного состава.
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