https://sputnik-georgia.ru/20210826/futbolnyy-klub-torpedo-kutaisi-vystavyat-na-prodazhu-vo-vtoroy-raz-258684360.html

Футбольный клуб "Торпедо" Кутаиси выставят на продажу во второй раз

Футбольный клуб "Торпедо" Кутаиси выставят на продажу во второй раз

В первый раз аукцион начался 4 августа 2021 года и завершился безрезультатно. Стоимость лота составляла 567 тысяч лари, однако было необходимо выполнить 15... 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T22:02+0400

2021-08-26T22:02+0400

2021-08-26T23:33+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Муниципалитет города Кутаиси (регион Имерети), владеющий 100% долей футбольного клуба "Торпедо", снова выставит команду на аукцион уже с обновленными условиями.Вопрос продажи клуба обсудили на 45-ом заседании сакребуло (горсовета, ред.) Кутаисского муниципалитета. Депутаты городского совета должны были решить, передать ли Клуб Агентству по управлению имуществом или назначить новый электронный аукцион.По информации Первого канала, аукцион, вероятно, будет назначен заново с измененными условиями.В первый раз аукцион начался 4 августа 2021 года и завершился безрезультатно. Стоимость лота составляла 567 тысяч лари.Причина провала аукциона, по мнению экспертов, - условия его продажи. Местное самоуправление Кутаиси предъявило к потенциальному инвестору 15 требований, среди которых и выплата долга в размере 2,5 миллиона лари.Приобретением клуба заинтересованы две компании: "Нью Нижен" и "Альянс групп". Но потенциальные инвесторы заявили, что смущены условиями приобретения "Торпедо".В свою очередь, "Альянс групп" выразила готовность срочно войти в управление "Торпедо" и сделать солидные инвестиции, но на своих условиях.Холдинг предложил покрыть текущую задолженность по заработной плате, вернуть долги старого инвестора, выделить не менее 6 миллионов долларов в бюджет клуба на ближайшие два года. Еще одно условие, муниципалитет возьмет на себя другую непонятную непризнанную или признанную задолженность.В таком случае компания выразила готовность начать процесс реорганизации и управления клубом в течение одной рабочей недели.Заинтересованные клубом компании надеются, что судьбу "Торпедо" удастся определить до конца недели.В июне 2017 года клуб был продан на аукционе за сумму порядка $125 тыс. Владельцем стала компания International Soccer House. До этого клубом владела мэрия Кутаиси, а в 2010—2014 годах — компания Wissol. Летом 2019 года команда стала испытывать финансовые трудности, в связи с чем команду покинула большая часть игроков основного состава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210821/Futbolnyy-klub-Torpedo-Kutaisi-vystavlen-na-prodazhu-252637256.html

https://sputnik-georgia.ru/20170620/Futbolnyj-klub-Torpedo-Kutaisi-ushel-s-molotka-236366229.html

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