https://sputnik-georgia.ru/20210826/izrailskaya-aviakompaniya-israir-airlines-vozobnovlyaet-polety-v-gruziyu-258615434.html
Израильская авиакомпания Israir Airlines возобновляет полеты в Грузию
Израильская авиакомпания Israir Airlines возобновляет полеты в Грузию
Ранее компания была вынуждена прервать полеты из-за признания Грузии Израилем опасной страной из-за пандемии коронавируса 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. После перерыва из-за пандемии коронавируса израильская авиакомпания Israir Airlines c сентября возобновляет полеты в направлении Тель-Авив – Батуми, заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили."После месячного перерыва авиакомпания Israir Airlines возвращается в Батумский международный аэропорт", - сказала Квривишвили.По ее словам, это даст дополнительный стимул для развития туристического сектора и местного бизнеса.Israir Airlines с мая этого года увеличила частоту полетов и выполняла рейсы в Батуми 8 раз в неделю, а в Тбилиси - 5 раз в неделю. После компания из-за признания Грузии Израилем опасной страной из-за пандемии коронавируса была вынуждена прервать полеты.Накануне стало известно, что Израиль 31 августа исключит Грузию из списка "красной зоны", соответственно граждане Израиля смогут ездить в Грузию.
https://sputnik-georgia.ru/20210811/Iordanskaya-aviakompaniya-vozobnovit-polety-v-Gruziyu-252557382.html
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грузия, авиасообщение в грузии, израиль
Израильская авиакомпания Israir Airlines возобновляет полеты в Грузию
10:07 26.08.2021 (обновлено: 11:24 26.08.2021)
Ранее компания была вынуждена прервать полеты из-за признания Грузии Израилем опасной страной из-за пандемии коронавируса
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. После перерыва из-за пандемии коронавируса израильская авиакомпания Israir Airlines c сентября возобновляет полеты в направлении Тель-Авив – Батуми, заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили.
"После месячного перерыва авиакомпания Israir Airlines возвращается в Батумский международный аэропорт", - сказала Квривишвили.
По ее словам, это даст дополнительный стимул для развития туристического сектора и местного бизнеса.
Israir Airlines с мая этого года увеличила частоту полетов и выполняла рейсы в Батуми 8 раз в неделю, а в Тбилиси - 5 раз в неделю. После компания из-за признания Грузии Израилем опасной страной из-за пандемии коронавируса была вынуждена прервать полеты.
Накануне стало известно, что Израиль 31 августа исключит Грузию из списка "красной зоны", соответственно граждане Израиля смогут ездить в Грузию.