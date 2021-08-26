https://sputnik-georgia.ru/20210826/izrailskaya-aviakompaniya-israir-airlines-vozobnovlyaet-polety-v-gruziyu-258615434.html

Израильская авиакомпания Israir Airlines возобновляет полеты в Грузию

Израильская авиакомпания Israir Airlines возобновляет полеты в Грузию

Ранее компания была вынуждена прервать полеты из-за признания Грузии Израилем опасной страной из-за пандемии коронавируса 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T10:07+0400

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грузия

авиасообщение в грузии

израиль

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. После перерыва из-за пандемии коронавируса израильская авиакомпания Israir Airlines c сентября возобновляет полеты в направлении Тель-Авив – Батуми, заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили."После месячного перерыва авиакомпания Israir Airlines возвращается в Батумский международный аэропорт", - сказала Квривишвили.По ее словам, это даст дополнительный стимул для развития туристического сектора и местного бизнеса.Israir Airlines с мая этого года увеличила частоту полетов и выполняла рейсы в Батуми 8 раз в неделю, а в Тбилиси - 5 раз в неделю. После компания из-за признания Грузии Израилем опасной страной из-за пандемии коронавируса была вынуждена прервать полеты.Накануне стало известно, что Израиль 31 августа исключит Грузию из списка "красной зоны", соответственно граждане Израиля смогут ездить в Грузию.

https://sputnik-georgia.ru/20210811/Iordanskaya-aviakompaniya-vozobnovit-polety-v-Gruziyu-252557382.html

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грузия, авиасообщение в грузии, израиль