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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/koronavirus-v-tyurme--v-penitentsiarnom-uchrezhdenii-geguti-vosem-infitsirovannykh-258685542.html
Коронавирус в тюрьме – в пенитенциарном учреждении Гегути восемь инфицированных
Коронавирус в тюрьме – в пенитенциарном учреждении Гегути восемь инфицированных
Состояние всех пациентов удовлетворительное и болезнь протекает в легкой форме., заявила заместитель министра 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T23:55+0400
2021-08-26T23:55+0400
четвертая волна
грузия
тюрьма
специальная пенитенциарная служба
коронавирус covid-19
пандемия
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. У восьмерых заключенных пенитенциарного учреждения №14 в Гегути (Имерети) выявили коронавирус, сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.По ее словам, состояние всех пациентов удовлетворительное и болезнь протекает в легкой форме. В других пенитенциарных службах случаи вируса зафиксированы не были.По ее словам, в пенитенциарном учреждении Гегути сначала был зафиксирован один случай, из карантинного пространства был переведен один человек. Ему два раза сделали тест, но инфекция подтвердилась только после третьего тестирования."Он бессимптомный пациент. Он вместе с заключенными, которые находились с ним в камере, переведен в соответствующее пространство гражданского сектора", - заявила Габуния.Лица, находящийся в Гегути, находятся в режиме активного тестирования, чтобы в течение ближайших 8-10 дней вести мониторинг их состояния.Специальная пенитенциарная служба начала процесс иммунизации 18 мая.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210518/V-tyurmakh-Gruzii-nachalas-vaktsinatsiya-zaklyuchennykh-251758813.html
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грузия, тюрьма, специальная пенитенциарная служба, коронавирус covid-19, пандемия

Коронавирус в тюрьме – в пенитенциарном учреждении Гегути восемь инфицированных

23:55 26.08.2021
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliОхранный периметр тюрьмы
Охранный периметр тюрьмы - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Состояние всех пациентов удовлетворительное и болезнь протекает в легкой форме., заявила заместитель министра
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. У восьмерых заключенных пенитенциарного учреждения №14 в Гегути (Имерети) выявили коронавирус, сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
По ее словам, состояние всех пациентов удовлетворительное и болезнь протекает в легкой форме. В других пенитенциарных службах случаи вируса зафиксированы не были.
"Процесс вакцинации очень хорошо идет в пенитенциарной системе и большая часть сотрудников, также обвиняемых и осужденных вакцинированы двумя дозами. Исходя из этого, риск распространения внутренней инфекции снижен до минимума", - заявила Габуния журналистам.
По ее словам, в пенитенциарном учреждении Гегути сначала был зафиксирован один случай, из карантинного пространства был переведен один человек. Ему два раза сделали тест, но инфекция подтвердилась только после третьего тестирования.
"Он бессимптомный пациент. Он вместе с заключенными, которые находились с ним в камере, переведен в соответствующее пространство гражданского сектора", - заявила Габуния.
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 18.05.2021
В тюрьмах Грузии началась вакцинация заключенных
18 мая, 17:01
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Лица, находящийся в Гегути, находятся в режиме активного тестирования, чтобы в течение ближайших 8-10 дней вести мониторинг их состояния.
Специальная пенитенциарная служба начала процесс иммунизации 18 мая.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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