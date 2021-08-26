https://sputnik-georgia.ru/20210826/koronavirus-v-tyurme--v-penitentsiarnom-uchrezhdenii-geguti-vosem-infitsirovannykh-258685542.html

Коронавирус в тюрьме – в пенитенциарном учреждении Гегути восемь инфицированных

Коронавирус в тюрьме – в пенитенциарном учреждении Гегути восемь инфицированных

Состояние всех пациентов удовлетворительное и болезнь протекает в легкой форме., заявила заместитель министра 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T23:55+0400

2021-08-26T23:55+0400

2021-08-26T23:55+0400

четвертая волна

грузия

тюрьма

специальная пенитенциарная служба

коронавирус covid-19

пандемия

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. У восьмерых заключенных пенитенциарного учреждения №14 в Гегути (Имерети) выявили коронавирус, сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.По ее словам, состояние всех пациентов удовлетворительное и болезнь протекает в легкой форме. В других пенитенциарных службах случаи вируса зафиксированы не были.По ее словам, в пенитенциарном учреждении Гегути сначала был зафиксирован один случай, из карантинного пространства был переведен один человек. Ему два раза сделали тест, но инфекция подтвердилась только после третьего тестирования."Он бессимптомный пациент. Он вместе с заключенными, которые находились с ним в камере, переведен в соответствующее пространство гражданского сектора", - заявила Габуния.Лица, находящийся в Гегути, находятся в режиме активного тестирования, чтобы в течение ближайших 8-10 дней вести мониторинг их состояния.Специальная пенитенциарная служба начала процесс иммунизации 18 мая.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210518/V-tyurmakh-Gruzii-nachalas-vaktsinatsiya-zaklyuchennykh-251758813.html

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грузия, тюрьма, специальная пенитенциарная служба, коронавирус covid-19, пандемия