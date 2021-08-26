https://sputnik-georgia.ru/20210826/makkabi-khayfa--neftchi-prognoz-na-match-ligi-konferentsiy-uefa-258616200.html
"Маккаби" Хайфа – "Нефтчи": прогноз на матч Лиги конференций УЕФА
"Маккаби" Хайфа – "Нефтчи": прогноз на матч Лиги конференций УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Маккаби" Хайфа и "Нефтчи" 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T09:36+0400
2021-08-26T09:36+0400
2021-08-26T09:36+0400
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В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА, который состоялся неделю назад в Баку, "Нефтчи" и "Маккаби" устроили настоящую голевую перестрелку, сыграв вничью 3:3.Хозяева имели отличную возможность для того, чтобы победить – еще за 15 минут до финального свистка азербайджанский клуб выигрывал 3:1. Но удаление Зульфугарлы на 77 минуте повлияло на окончательный счет. На 78 минуте израильтяне один мяч отыграли, а в уже компенсированное арбитром время вырвали ничью.После этого матча оба клуба одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Нефтчи" на выезде обыграл "Зиря" (2:1), а "Маккаби" на своем поле взял верх над "Хапоэлем" (2:0).Если говорить о предматчевых раскладах, то букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победа "Маккаби" оценивается коэффициентом 1,32, тогда как на успех "Нефтчи" можно поставить с коэффициентом 8,7.Стоит отметить, что из восьми последних матчах во всех турнирах "Маккаби" на своем поле проиграл только однажды – "Маккаби" из Тель-Авива (0:2), при одной ничьей и шести победах. При такой статистике "Нефтчи" будет очень непросто рассчитывать на положительный результат.Что касается "Нефтчи", то в 10 последних матчах бакинский клуб неизменно пропускал (16 голов). Не сомневаюсь в том, что пропустит "Нефтчи" и в Израиле. Рискну предположить, что хозяева сумеют отличиться в обоих таймах. В Баку "Маккаби" откровенно отскочил, и чтобы вновь не загонять себя в угол, хозяева постараются обеспечить себя преимуществом еще в первые 45 минут. Вполне возможно, что после перерыва "Нефтчи" большими силами пойдет вперед и может пропустить несколько контратак. И вновь позволит хозяевам отличиться.Ставка: "Маккаби" забьет в обоих таймах за 1,98.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
футбол, лига европы уефа, прогнозы результатов футбольных матчей
"Маккаби" Хайфа – "Нефтчи": прогноз на матч Лиги конференций УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Маккаби" Хайфа и "Нефтчи"
В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА, который состоялся неделю назад в Баку, "Нефтчи" и "Маккаби" устроили настоящую голевую перестрелку, сыграв вничью 3:3.
Хозяева имели отличную возможность для того, чтобы победить – еще за 15 минут до финального свистка азербайджанский клуб выигрывал 3:1. Но удаление Зульфугарлы на 77 минуте повлияло на окончательный счет. На 78 минуте израильтяне один мяч отыграли, а в уже компенсированное арбитром время вырвали ничью.
После этого матча оба клуба одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Нефтчи" на выезде обыграл "Зиря" (2:1), а "Маккаби" на своем поле взял верх над "Хапоэлем" (2:0).
Если говорить о предматчевых раскладах, то букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победа "Маккаби" оценивается коэффициентом 1,32, тогда как на успех "Нефтчи" можно поставить с коэффициентом 8,7.
Стоит отметить, что из восьми последних матчах во всех турнирах "Маккаби" на своем поле проиграл только однажды – "Маккаби" из Тель-Авива (0:2), при одной ничьей и шести победах. При такой статистике "Нефтчи" будет очень непросто рассчитывать на положительный результат.
Что касается "Нефтчи", то в 10 последних матчах бакинский клуб неизменно пропускал (16 голов). Не сомневаюсь в том, что пропустит "Нефтчи" и в Израиле. Рискну предположить, что хозяева сумеют отличиться в обоих таймах. В Баку "Маккаби" откровенно отскочил, и чтобы вновь не загонять себя в угол, хозяева постараются обеспечить себя преимуществом еще в первые 45 минут. Вполне возможно, что после перерыва "Нефтчи" большими силами пойдет вперед и может пропустить несколько контратак. И вновь позволит хозяевам отличиться.
Ставка: "Маккаби" забьет в обоих таймах за 1,98.