https://sputnik-georgia.ru/20210826/mama-ostavila-detey-odnikh-na-desyat-minut-i-oni-reshili-poigrat-v-parikmakherov--video-258634633.html

Мама оставила детей одних на десять минут, и они решили поиграть в парикмахеров – видео

Мама оставила детей одних на десять минут, и они решили поиграть в парикмахеров – видео

Маленькие дети – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T13:49+0400

2021-08-26T13:49+0400

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Молодая мать пыталась делать вид, что все хорошо, но слезы скатывались по ее щекам, пока малыши смеялись.На кадрах видно, как женщина говорит на камеру, что все происходит по-настоящему и она плачет из-за "этого". Мама меняет камеру, показывая детей наполовину без волос. Она рассказывает, что сын нашел машину для стрижки и решил сначала поменять свой стиль, а затем заодно и своей сестры.На вопрос мамы нравится ли дочери ее прическа, она, не желая никого обидеть, отвечает "нет", хотя за секунду до этого мило улыбается. После этого женщина успокаивает себя, что это всего лишь волосы и они снова вырастут. А следом дочь спрашивает: "Мам, ты можешь сделать на моей голове немного больше волос?" Вместо этого на следующих кадрах детей стригут налысо.Смотрите на видео также:

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , дети, смешные видео, вирусные видео