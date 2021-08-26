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Мама оставила детей одних на десять минут, и они решили поиграть в парикмахеров – видео
Мама оставила детей одних на десять минут, и они решили поиграть в парикмахеров – видео
Маленькие дети – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T13:49+0400
2021-08-26T13:49+0400
2021-08-26T13:49+0400
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Молодая мать пыталась делать вид, что все хорошо, но слезы скатывались по ее щекам, пока малыши смеялись.На кадрах видно, как женщина говорит на камеру, что все происходит по-настоящему и она плачет из-за "этого". Мама меняет камеру, показывая детей наполовину без волос. Она рассказывает, что сын нашел машину для стрижки и решил сначала поменять свой стиль, а затем заодно и своей сестры.На вопрос мамы нравится ли дочери ее прическа, она, не желая никого обидеть, отвечает "нет", хотя за секунду до этого мило улыбается. После этого женщина успокаивает себя, что это всего лишь волосы и они снова вырастут. А следом дочь спрашивает: "Мам, ты можешь сделать на моей голове немного больше волос?" Вместо этого на следующих кадрах детей стригут налысо.Смотрите на видео также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , дети, смешные видео, вирусные видео
Мама оставила детей одних на десять минут, и они решили поиграть в парикмахеров – видео
Маленькие дети – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру
Молодая мать пыталась делать вид, что все хорошо, но слезы скатывались по ее щекам, пока малыши смеялись.
На кадрах видно, как женщина говорит на камеру, что все происходит по-настоящему и она плачет из-за "этого". Мама меняет камеру, показывая детей наполовину без волос. Она рассказывает, что сын нашел машину для стрижки и решил сначала поменять свой стиль, а затем заодно и своей сестры.
На вопрос мамы нравится ли дочери ее прическа, она, не желая никого обидеть, отвечает "нет", хотя за секунду до этого мило улыбается. После этого женщина успокаивает себя, что это всего лишь волосы и они снова вырастут. А следом дочь спрашивает: "Мам, ты можешь сделать на моей голове немного больше волос?" Вместо этого на следующих кадрах детей стригут налысо.
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