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Мужчина вышел на балкон попрыгать на скакалке, но оказался слишком тяжелым – смешное видео
Мужчина вышел на балкон попрыгать на скакалке, но оказался слишком тяжелым – смешное видео
Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T15:18+0400
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Хотел похвастаться перед детьми и привить им любовь к физической активности, но все пошло не по плану.На кадрах видно, как мужчина с совсем небольшим лишним весом стоит на балконе, пол которого встроен из деревянных дощечек, вместе со скакалкой в руках. После того, как жена перебросилась с ним парой слов, он развернулся и начал прыгать. Всего два прыжка, и на третий мужчина проваливается сквозь пол, на чем видео и обрывается.Как рассказала автор видео, высота, с которой упал ее муж, составляла около трех метров. Он чудом не упал на металлическую клетку и по итогу происшествия лишь вывихнул плечо.Смотрите на видео также:
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Мужчина вышел на балкон попрыгать на скакалке, но оказался слишком тяжелым – смешное видео

15:18 26.08.2021 (обновлено: 16:25 26.08.2021)
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© photo: @emily28071993 / TikTokМужчина решил попрыгать на скакалке на балкон, но оказался слишком тяжелым – смешное видео
Мужчина решил попрыгать на скакалке на балкон, но оказался слишком тяжелым – смешное видео - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: @emily28071993 / TikTok
Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Хотел похвастаться перед детьми и привить им любовь к физической активности, но все пошло не по плану.
 
На кадрах видно, как мужчина с совсем небольшим лишним весом стоит на балконе, пол которого встроен из деревянных дощечек, вместе со скакалкой в руках. После того, как жена перебросилась с ним парой слов, он развернулся и начал прыгать. Всего два прыжка, и на третий мужчина проваливается сквозь пол, на чем видео и обрывается.
Как рассказала автор видео, высота, с которой упал ее муж, составляла около трех метров. Он чудом не упал на металлическую клетку и по итогу происшествия лишь вывихнул плечо.
Смотрите на видео также:
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