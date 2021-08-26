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Мужчина вышел на балкон попрыгать на скакалке, но оказался слишком тяжелым – смешное видео
Мужчина вышел на балкон попрыгать на скакалке, но оказался слишком тяжелым – смешное видео
Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T15:18+0400
2021-08-26T15:18+0400
2021-08-26T16:25+0400
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Хотел похвастаться перед детьми и привить им любовь к физической активности, но все пошло не по плану.На кадрах видно, как мужчина с совсем небольшим лишним весом стоит на балконе, пол которого встроен из деревянных дощечек, вместе со скакалкой в руках. После того, как жена перебросилась с ним парой слов, он развернулся и начал прыгать. Всего два прыжка, и на третий мужчина проваливается сквозь пол, на чем видео и обрывается.Как рассказала автор видео, высота, с которой упал ее муж, составляла около трех метров. Он чудом не упал на металлическую клетку и по итогу происшествия лишь вывихнул плечо.Смотрите на видео также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , смешные видео, вирусные видео
Мужчина вышел на балкон попрыгать на скакалке, но оказался слишком тяжелым – смешное видео
15:18 26.08.2021 (обновлено: 16:25 26.08.2021)
Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Хотел похвастаться перед детьми и привить им любовь к физической активности, но все пошло не по плану.
На кадрах видно, как мужчина с совсем небольшим лишним весом стоит на балконе, пол которого встроен из деревянных дощечек, вместе со скакалкой в руках. После того, как жена перебросилась с ним парой слов, он развернулся и начал прыгать. Всего два прыжка, и на третий мужчина проваливается сквозь пол, на чем видео и обрывается.
Как рассказала автор видео, высота, с которой упал ее муж, составляла около трех метров. Он чудом не упал на металлическую клетку и по итогу происшествия лишь вывихнул плечо.
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