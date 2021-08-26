https://sputnik-georgia.ru/20210826/muzhchina-vyshel-na-balkon-poprygat-na-skakalke-no-okazalsya-slishkom-tyazhelym--smeshnoe-video-258651925.html

Мужчина вышел на балкон попрыгать на скакалке, но оказался слишком тяжелым – смешное видео

Мужчина вышел на балкон попрыгать на скакалке, но оказался слишком тяжелым – смешное видео

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T15:18+0400

2021-08-26T15:18+0400

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Хотел похвастаться перед детьми и привить им любовь к физической активности, но все пошло не по плану.На кадрах видно, как мужчина с совсем небольшим лишним весом стоит на балконе, пол которого встроен из деревянных дощечек, вместе со скакалкой в руках. После того, как жена перебросилась с ним парой слов, он развернулся и начал прыгать. Всего два прыжка, и на третий мужчина проваливается сквозь пол, на чем видео и обрывается.Как рассказала автор видео, высота, с которой упал ее муж, составляла около трех метров. Он чудом не упал на металлическую клетку и по итогу происшествия лишь вывихнул плечо.Смотрите на видео также:

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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