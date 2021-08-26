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Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/my-na-voyne---kaladze-obratilsya-v-zhitelyam-gruzii-258636141.html
"Мы на войне" - Каладзе обратился к жителям Грузии
"Мы на войне" - Каладзе обратился к жителям Грузии
Глава тбилисской столицы призвал всех жителей страны пройти курс вакцинации и носить медицинские маски 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T14:43+0400
2021-08-26T15:50+0400
четвертая волна
тбилиси
каха каладзе
коронавирус covid-2019
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе начал заседание городского правительства с минуты молчания в память о погибших от коронавируса.В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 79 человек - это самый высокий показатель смертности с начала пандемии. Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали.Власти призывают граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали более миллиона граждан, из них две полные дозы сделали более 300 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тбилиси, каха каладзе, коронавирус covid-2019

"Мы на войне" - Каладзе обратился к жителям Грузии

14:43 26.08.2021 (обновлено: 15:50 26.08.2021)
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© Facebook / Tbilisi City Hall Каха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© Facebook / Tbilisi City Hall
Глава тбилисской столицы призвал всех жителей страны пройти курс вакцинации и носить медицинские маски
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе начал заседание городского правительства с минуты молчания в память о погибших от коронавируса.
В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 79 человек - это самый высокий показатель смертности с начала пандемии.

"Мы сегодня на войне против пандемии и должны обязательно победить, победить с помощью друг друга и с помощью поддержи. Сегодня линия фронта проходит по ответственности каждого человека", - сказал Каладзе.

Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали.
Власти призывают граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали более миллиона граждан, из них две полные дозы сделали более 300 тысяч.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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