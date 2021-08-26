https://sputnik-georgia.ru/20210826/my-na-voyne---kaladze-obratilsya-v-zhitelyam-gruzii-258636141.html

"Мы на войне" - Каладзе обратился к жителям Грузии

"Мы на войне" - Каладзе обратился к жителям Грузии

Глава тбилисской столицы призвал всех жителей страны пройти курс вакцинации и носить медицинские маски 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T14:43+0400

2021-08-26T14:43+0400

2021-08-26T15:50+0400

четвертая волна

тбилиси

каха каладзе

коронавирус covid-2019

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе начал заседание городского правительства с минуты молчания в память о погибших от коронавируса.В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 79 человек - это самый высокий показатель смертности с начала пандемии. Грузия переживает четвертую, самую сложную волну распространения коронавируса. Ежедневно в стране выявляют по пять-шесть тысяч новых инфицированных. Госпитальный сектор переполнен, в столице разбиты полевые госпитали.Власти призывают граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали более миллиона граждан, из них две полные дозы сделали более 300 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, каха каладзе, коронавирус covid-2019