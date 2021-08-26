https://sputnik-georgia.ru/20210826/na-zamenu-kanatnoy-dorogi-na-gornolyzhnom-kurorte-v-svaneti-potratyat-34-milliona-lari-258614711.html

На замену канатной дороги на горнолыжном курорте в Сванети потратят 34 миллиона лари

На замену канатной дороги на горнолыжном курорте в Сванети потратят 34 миллиона лари

Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, который начал свою работу в 2011 году 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T07:31+0400

2021-08-26T07:31+0400

2021-08-26T07:31+0400

грузия

туризм

экономика

сванети

канатная дорога

горнолыжные курорты грузии

натия турнава

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. На строительство новой ультрасовременной канатной дороги на горнолыжном курорте Хацвали (регион Сванетия) правительство выделит 34 миллиона лари, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Курорт Хацвали расположен в восьми километрах от города Местиа. Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, который начал свою работу в 2011 году.Новая канатная дорога появится в Хацвали к следующему турсезону. Правительство приняло решение ускорить темпы ее строительства."На Хацвали 10 лет проработала канатная дорога, которая была то ли непригодна, то ли привезена изношенной. Это уже не имеет значения. Мы сделаем новую, исправную канатку", – заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Распоряжением правительства Грузии бывшая компания по развитию горных курортов ООО МTS должна демонтировать поврежденную канатную дорогу Хацвали-Зурулди и установить на ее месте новую, а также соответствующую инфраструктуру, оборудовав ее системами регистрации и сопутствующим оборудованием не позднее 31 декабря 2021 года.Все канатные дороги на горных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится один раз в пять лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, туризм, экономика, сванети, канатная дорога, горнолыжные курорты грузии, натия турнава