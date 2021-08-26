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https://sputnik-georgia.ru/20210826/na-zamenu-kanatnoy-dorogi-na-gornolyzhnom-kurorte-v-svaneti-potratyat-34-milliona-lari-258614711.html
На замену канатной дороги на горнолыжном курорте в Сванети потратят 34 миллиона лари
На замену канатной дороги на горнолыжном курорте в Сванети потратят 34 миллиона лари
Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, который начал свою работу в 2011 году 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T07:31+0400
2021-08-26T07:31+0400
грузия
туризм
экономика
сванети
канатная дорога
горнолыжные курорты грузии
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. На строительство новой ультрасовременной канатной дороги на горнолыжном курорте Хацвали (регион Сванетия) правительство выделит 34 миллиона лари, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Курорт Хацвали расположен в восьми километрах от города Местиа. Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, который начал свою работу в 2011 году.Новая канатная дорога появится в Хацвали к следующему турсезону. Правительство приняло решение ускорить темпы ее строительства."На Хацвали 10 лет проработала канатная дорога, которая была то ли непригодна, то ли привезена изношенной. Это уже не имеет значения. Мы сделаем новую, исправную канатку", – заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Распоряжением правительства Грузии бывшая компания по развитию горных курортов ООО МTS должна демонтировать поврежденную канатную дорогу Хацвали-Зурулди и установить на ее месте новую, а также соответствующую инфраструктуру, оборудовав ее системами регистрации и сопутствующим оборудованием не позднее 31 декабря 2021 года.Все канатные дороги на горных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится один раз в пять лет.
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грузия, туризм, экономика, сванети, канатная дорога, горнолыжные курорты грузии, натия турнава

На замену канатной дороги на горнолыжном курорте в Сванети потратят 34 миллиона лари

07:31 26.08.2021
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© photo: Sputnik / Vakho Naverianiкурорт Хацвали Сванетия канатная дорога горы
курорт Хацвали Сванетия канатная дорога горы - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: Sputnik / Vakho Naveriani
Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, который начал свою работу в 2011 году
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. На строительство новой ультрасовременной канатной дороги на горнолыжном курорте Хацвали (регион Сванетия) правительство выделит 34 миллиона лари, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
Курорт Хацвали расположен в восьми километрах от города Местиа. Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, который начал свою работу в 2011 году.

"Хотя все наши ресурсы направлены на борьбу с пандемией, мы, в первую очередь господин премьер-министр, наша команда, приняли решение построить новую ультрасовременную канатную дорогу в очень быстром темпе. Это инвестиции в размере около 34 миллионов лари, которые, как мы знаем, возвратятся к нам в десятикратном размере".

Натия Турнава - Sputnik Грузия
Натия Турнава
Министр экономики и устойчивого развития
Новая канатная дорога появится в Хацвали к следующему турсезону. Правительство приняло решение ускорить темпы ее строительства.
"На Хацвали 10 лет проработала канатная дорога, которая была то ли непригодна, то ли привезена изношенной. Это уже не имеет значения. Мы сделаем новую, исправную канатку", – заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Распоряжением правительства Грузии бывшая компания по развитию горных курортов ООО МTS должна демонтировать поврежденную канатную дорогу Хацвали-Зурулди и установить на ее месте новую, а также соответствующую инфраструктуру, оборудовав ее системами регистрации и сопутствующим оборудованием не позднее 31 декабря 2021 года.
Все канатные дороги на горных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится один раз в пять лет.
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