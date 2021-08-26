https://sputnik-georgia.ru/20210826/nesmotrya-na-vybory-parlament-gruzii-soberetsya-na-osennyuyu-sessiyu-258615183.html
Несмотря на выборы, парламент Грузии соберется на осеннюю сессию
Несмотря на выборы, парламент Грузии соберется на осеннюю сессию
В рассмотрении поправок примет участие вся парламентская оппозиция, которая готова поддержать их 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T07:01+0400
2021-08-26T07:01+0400
2021-08-26T07:01+0400
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парламент грузии
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политика
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии откроется 7 сентября, однако перед выборами парламент вскоре уйдет снова на каникулы.В Грузии 2 октября должны пройти выборы в органы местной власти, и депутаты парламента не смогут работать в период активной предвыборной кампании вплоть до объявления результатов.По предварительной информации, на первых двух заседаниях парламента 7 и 8 сентября депутаты приступят к рассмотрению подготовленных поправок в Конституцию Грузии.Согласно поправкам, избирательный барьер на парламентских выборах сокращается с 5% до 2%, а фракцию смогут создавать четыре депутата вместо семи.В рассмотрении поправок примет участие вся парламентская оппозиция, которая готова поддержать их. Однако на данный момент остается под вопросом, поддержит ли их правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Поправки были инициированы в результате соглашения с оппозицией, подписанного в апреле. Однако в начале июля "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения, объявив его аннулированным.
https://sputnik-georgia.ru/20210805/Gruzinskaya-mechta-vneocherednykh-parlamentskikh-vyborov-v-Gruzii-ne-budet-252515117.html
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грузия, парламент грузии, местные выборы, политика
Несмотря на выборы, парламент Грузии соберется на осеннюю сессию
В рассмотрении поправок примет участие вся парламентская оппозиция, которая готова поддержать их
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии откроется 7 сентября, однако перед выборами парламент вскоре уйдет снова на каникулы.
В Грузии 2 октября должны пройти выборы в органы местной власти, и депутаты парламента не смогут работать в период активной предвыборной кампании вплоть до объявления результатов.
По предварительной информации, на первых двух заседаниях парламента 7 и 8 сентября депутаты приступят к рассмотрению подготовленных поправок в Конституцию Грузии.
Согласно поправкам, избирательный барьер на парламентских выборах сокращается с 5% до 2%, а фракцию смогут создавать четыре депутата вместо семи.
В рассмотрении поправок примет участие вся парламентская оппозиция, которая готова поддержать их. Однако на данный момент остается под вопросом, поддержит ли их правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Поправки были инициированы в результате соглашения с оппозицией, подписанного в апреле. Однако в начале июля "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения, объявив его аннулированным.