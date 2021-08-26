https://sputnik-georgia.ru/20210826/opasnosti-opolznya-bolshe-net--ulitsa-machavariani-v-tbilisi-otkryvaetsya-258619104.html
Опасности оползня больше нет – улица Мачавариани в Тбилиси открывается
Опасности оползня больше нет – улица Мачавариани в Тбилиси открывается
Движение на улице Мачавариани было перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T10:49+0400
2021-08-26T10:49+0400
2021-08-26T11:21+0400
оползень в тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Улица Мачавариани в Тбилиси двусторонне откроется со второй половины дня в четверг, 26 августа, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.Как отмечают в столичном муниципалитете, завершается основной этап превентивных работ в оползневой зоне. Завершилась и основная часть инфраструктурных работ новой дороги, связывающей улицу Мачавариани и проспект Геловани."В течение всего этого времени проходили укрепительные работы, чтобы передвижение там было безопасным. Были использованы все технологии высокого уровня, существующие в мире и связанные с оползневыми зонами. Самое главное, передвижение на улице Мачавариани безопасное", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время видеообращения.По словам Каладзе, уже проложены нижние слои асфальта, а после завершения укрепительных работ будет сделана и верхняя часть дороги. В ближайшее время на улице Мачавариани планируется и установление LED-освещения.Движение на улице Мачавариани было перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона могло сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ, тем самым движение оползня было приостановлено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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оползень в тбилиси, грузия
Опасности оползня больше нет – улица Мачавариани в Тбилиси открывается
10:49 26.08.2021 (обновлено: 11:21 26.08.2021)
Движение на улице Мачавариани было перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Улица Мачавариани в Тбилиси двусторонне откроется со второй половины дня в четверг, 26 августа, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
Как отмечают в столичном муниципалитете, завершается основной этап превентивных работ в оползневой зоне. Завершилась и основная часть инфраструктурных работ новой дороги, связывающей улицу Мачавариани и проспект Геловани.
"В течение всего этого времени проходили укрепительные работы, чтобы передвижение там было безопасным. Были использованы все технологии высокого уровня, существующие в мире и связанные с оползневыми зонами. Самое главное, передвижение на улице Мачавариани безопасное", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время видеообращения.
По словам Каладзе, уже проложены нижние слои асфальта, а после завершения укрепительных работ будет сделана и верхняя часть дороги. В ближайшее время на улице Мачавариани планируется и установление LED-освещения.
Движение на улице Мачавариани было перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона могло сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.
Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ, тем самым движение оползня было приостановлено.
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