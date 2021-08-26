https://sputnik-georgia.ru/20210826/rtveli-2021-prinimat-vinograd-ot-fermerov-gruzii-gotovy-do-80-kompaniy-258684883.html
Ртвели 2021: принимать виноград от фермеров Грузии готовы до 80 компаний
Ртвели 2021: принимать виноград от фермеров Грузии готовы до 80 компаний
Переработка винограда будет осуществляться только на предприятиях, оборудованных весами, сертифицированными Национальным агентством стандартов и метрологии... 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T23:04+0400
2021-08-26T23:04+0400
2021-08-26T23:33+0400
грузия
кахети
национальное агентство вина
вино и виноделие грузии
виноград
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В координационном штабе в регионе Кахетия уже зарегистрировались до 80 компаний по производству вина и алкогольных напитков, которые будут принимать у фермеров собранный в ходе "Ртвели" виноград, сообщает Национальное агентство вина.Ртвели (сбор урожая винограда) – одно из самых массовых мероприятий Грузии, проводимое каждую осень. Как в сборе винограда, так и в его сдаче участвуют тысячи людей.Для организованного проведения "Ртвели-2021" в Телави работает круглосуточный координационный штаб. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, в связи с пандемией коронавируса, винные компании, желающие принять участие в Ртвели, в основном регистрируются онлайн на сайте Национального агентства вина.Согласно установленному правилу, перед тем как начать процесс приема винограда, винные компании должны зарегистрироваться в Координационном штабе. Переработка винограда будет осуществляться только на предприятиях, оборудованных весами, сертифицированными Национальным агентством стандартов и метрологии Грузии.Все сорта винограда, полученные и переработанные, регистрируются оператором, отправляемым Координационным штабом, что обеспечивает максимальный контроль качества и отслеживаемость винограда.Сезон сбора урожая винограда в Грузии начинается с Кахети в начале осени. В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда. В процессе переработки будут задействованы около 250 винодельческих компаний.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. В 2021 году, как и в 2020 году, правительство поможет фермерам в сдаче винограда. На субсидирование выделено 100 миллионов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, кахети, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии, виноград
Ртвели 2021: принимать виноград от фермеров Грузии готовы до 80 компаний
23:04 26.08.2021 (обновлено: 23:33 26.08.2021)
Переработка винограда будет осуществляться только на предприятиях, оборудованных весами, сертифицированными Национальным агентством стандартов и метрологии Грузии
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik.
В координационном штабе в регионе Кахетия уже зарегистрировались до 80 компаний по производству вина и алкогольных напитков, которые будут принимать у фермеров собранный в ходе "Ртвели" виноград, сообщает Национальное агентство вина
.
Ртвели (сбор урожая винограда) – одно из самых массовых мероприятий Грузии, проводимое каждую осень. Как в сборе винограда, так и в его сдаче участвуют тысячи людей.
Для организованного проведения "Ртвели-2021" в Телави работает круглосуточный координационный штаб. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, в связи с пандемией коронавируса, винные компании, желающие принять участие в Ртвели, в основном регистрируются онлайн на сайте
Национального агентства вина.
Согласно установленному правилу, перед тем как начать процесс приема винограда, винные компании должны зарегистрироваться в Координационном штабе. Переработка винограда будет осуществляться только на предприятиях, оборудованных весами, сертифицированными Национальным агентством стандартов и метрологии Грузии.
Все сорта винограда, полученные и переработанные, регистрируются оператором, отправляемым Координационным штабом, что обеспечивает максимальный контроль качества и отслеживаемость винограда.
Сезон сбора урожая винограда в Грузии начинается с Кахети в начале осени. В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда. В процессе переработки будут задействованы около 250 винодельческих компаний.
В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. В 2021 году, как и в 2020 году, правительство поможет фермерам в сдаче винограда. На субсидирование выделено 100 миллионов.
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