https://sputnik-georgia.ru/20210826/rtveli-2021-prinimat-vinograd-ot-fermerov-gruzii-gotovy-do-80-kompaniy-258684883.html

Ртвели 2021: принимать виноград от фермеров Грузии готовы до 80 компаний

Ртвели 2021: принимать виноград от фермеров Грузии готовы до 80 компаний

Переработка винограда будет осуществляться только на предприятиях, оборудованных весами, сертифицированными Национальным агентством стандартов и метрологии... 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T23:04+0400

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2021-08-26T23:33+0400

грузия

кахети

национальное агентство вина

вино и виноделие грузии

виноград

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В координационном штабе в регионе Кахетия уже зарегистрировались до 80 компаний по производству вина и алкогольных напитков, которые будут принимать у фермеров собранный в ходе "Ртвели" виноград, сообщает Национальное агентство вина.Ртвели (сбор урожая винограда) – одно из самых массовых мероприятий Грузии, проводимое каждую осень. Как в сборе винограда, так и в его сдаче участвуют тысячи людей.Для организованного проведения "Ртвели-2021" в Телави работает круглосуточный координационный штаб. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, в связи с пандемией коронавируса, винные компании, желающие принять участие в Ртвели, в основном регистрируются онлайн на сайте Национального агентства вина.Согласно установленному правилу, перед тем как начать процесс приема винограда, винные компании должны зарегистрироваться в Координационном штабе. Переработка винограда будет осуществляться только на предприятиях, оборудованных весами, сертифицированными Национальным агентством стандартов и метрологии Грузии.Все сорта винограда, полученные и переработанные, регистрируются оператором, отправляемым Координационным штабом, что обеспечивает максимальный контроль качества и отслеживаемость винограда.Сезон сбора урожая винограда в Грузии начинается с Кахети в начале осени. В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда. В процессе переработки будут задействованы около 250 винодельческих компаний.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. В 2021 году, как и в 2020 году, правительство поможет фермерам в сдаче винограда. На субсидирование выделено 100 миллионов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210821/Rtveli-2021-v-Gruzii-vlasti-nazvali-usloviya-subsidiy-252638544.html

https://sputnik-georgia.ru/20210819/Rtveli-2021-uchastvuyuschie-v-prieme-vinograda-kompanii-prizyvayut-vaktsinirovatsya-252616972.html

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грузия, кахети, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии, виноград