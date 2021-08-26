https://sputnik-georgia.ru/20210826/silnyy-pozhar-i-vzryvy-proiskhodyat-na-voennom-sklade-v-kazakhstane-258682088.html

Сильный пожар и взрывы охватили военный склад в Казахстане

Сильный пожар и взрывы охватили военный склад в Казахстане

В целях безопасности населения военные решили временно эвакуировать жителей близлежащих домов 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T20:22+0400

2021-08-26T20:22+0400

2021-08-26T21:00+0400

казахстан

взрыв

пожар на складе боеприпасов

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Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в казахстанском городе Таразе, расположенном в Жамбыльской области. Смотрите на видео кадры, снятые на месте ЧП.По информации Министерства обороны страны, взрыв был вызван пожаром, который начался на одном из складов воинской части. При этом боеприпасы, находящиеся в ее расположении, являются преимущественно инженерными и не имеют большой дальности разлета.Однако военными было принято решение в целях безопасности населения временно эвакуировать жителей близлежащих домов.К настоящему времени часть пожара уже удалось локализовать, на месте работает специальная комиссия под руководством министра обороны Казахстана.По данным администрации Тараза, в городскую больницу № 1 с различными ранениями поступили 32 человека.

казахстан

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, взрыв, пожар на складе боеприпасов