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Сильный пожар и взрывы охватили военный склад в Казахстане
Сильный пожар и взрывы охватили военный склад в Казахстане
В целях безопасности населения военные решили временно эвакуировать жителей близлежащих домов 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T20:22+0400
2021-08-26T21:00+0400
казахстан
взрыв
пожар на складе боеприпасов
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Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в казахстанском городе Таразе, расположенном в Жамбыльской области. Смотрите на видео кадры, снятые на месте ЧП.По информации Министерства обороны страны, взрыв был вызван пожаром, который начался на одном из складов воинской части. При этом боеприпасы, находящиеся в ее расположении, являются преимущественно инженерными и не имеют большой дальности разлета.Однако военными было принято решение в целях безопасности населения временно эвакуировать жителей близлежащих домов.К настоящему времени часть пожара уже удалось локализовать, на месте работает специальная комиссия под руководством министра обороны Казахстана.По данным администрации Тараза, в городскую больницу № 1 с различными ранениями поступили 32 человека.
казахстан
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казахстан, взрыв, пожар на складе боеприпасов

Сильный пожар и взрывы охватили военный склад в Казахстане

20:22 26.08.2021 (обновлено: 21:00 26.08.2021)
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© photo: Sputnik / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкНеразорвавшиеся снаряды
Неразорвавшиеся снаряды - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: Sputnik / Вадим Брайдов
/
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В целях безопасности населения военные решили временно эвакуировать жителей близлежащих домов
Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в казахстанском городе Таразе, расположенном в Жамбыльской области. Смотрите на видео кадры, снятые на месте ЧП.
По информации Министерства обороны страны, взрыв был вызван пожаром, который начался на одном из складов воинской части. При этом боеприпасы, находящиеся в ее расположении, являются преимущественно инженерными и не имеют большой дальности разлета.
Однако военными было принято решение в целях безопасности населения временно эвакуировать жителей близлежащих домов.
К настоящему времени часть пожара уже удалось локализовать, на месте работает специальная комиссия под руководством министра обороны Казахстана.
По данным администрации Тараза, в городскую больницу № 1 с различными ранениями поступили 32 человека.
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