https://sputnik-georgia.ru/20210826/trebovanie-kovid-kartochki-ne-yavlyaetsya-uschemleniem-prav-cheloveka---ombudsmen-258685139.html
Требование ковид-карточки не является ущемлением прав человека - омбудсмен
Требование ковид-карточки не является ущемлением прав человека - омбудсмен
Обязательство проведения вакцинации вызывает вмешательство в права индивидов, однако оно оправдано тем, что оно служит легитимной цели – защите общественного... 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T23:25+0400
2021-08-26T23:25+0400
2021-08-26T23:38+0400
четвертая волна
грузия
нино ломджария
вакцинация
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Требование представления ковид-карточки, подтверждающей наличие вакцинации против коронавируса, не является дискриминацией или ущемлением прав человека, заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария на брифинге.По словам омбудсмена, к ней обратилось много граждан и организаций c вопросом, является ли обязательство представления ковид-карточки дискриминацией в трудовых отношениях. По мнению Народного защитника, в определенных сферах общественной жизни, какими являются здравоохранение, социальное обслуживание, образование, госслужба, – обязанность представления ковид-карточки не является дискриминацией.Ломджария отметила, что аппарат народного защитника детально изучил как новейший международный опыт, так и национальное законодательство в ключе прав человека. По ее словам, поскольку обязанностью работодателя является создать безопасную рабочую среду, определенные ограничительные или поощрительные мероприятия для невакцинированных и вакцинированных лиц не будут считаться дискриминацией. Соответственно, у работодателей есть право потребовать ковид-карточку или же систематическое представление отрицательного ПЦР-теста.Ущемлением прав человека не считаются и признанные правила, согласно которым в определенных публичных местах вход для вакцинированных лиц допущен, а невакцинированные должны представить отрицательный ПЦР-тест. В некоторых странах в такие места допускаются и те лица, которые в течение последнего времени перенесли коронавирус и имеют подтверждающий документ."Согласно международной практике, обязательство проведения вакцинации правда вызовет вмешательство в права индивидов, однако такое вмешательство оправдано тем, что оно служит легитимной цели – защите общественного здравоохранения и жизни людей", - отметила Ломджария.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Впервые вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, однако из-за низкой обращаемости, власти страны были вынуждены расширить программу иммунизации. С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac. На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 18 лет. Сделать вакцину Pfizer в Грузии могут лица с 16 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210513/Kakuyu-informatsiyu-budet-soderzhat-kovid-pasport-grazhdanina-Gruzii---otvet-ministra-251720900.html
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грузия, нино ломджария, вакцинация, коронавирус covid-19
Требование ковид-карточки не является ущемлением прав человека - омбудсмен
23:25 26.08.2021 (обновлено: 23:38 26.08.2021)
Обязательство проведения вакцинации вызывает вмешательство в права индивидов, однако оно оправдано тем, что оно служит легитимной цели – защите общественного здравоохранения, считает омбудсмен
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Требование представления ковид-карточки, подтверждающей наличие вакцинации против коронавируса, не является дискриминацией или ущемлением прав человека, заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария на брифинге.
По словам омбудсмена, к ней обратилось много граждан и организаций c вопросом, является ли обязательство представления ковид-карточки дискриминацией в трудовых отношениях. По мнению Народного защитника, в определенных сферах общественной жизни, какими являются здравоохранение, социальное обслуживание, образование, госслужба, – обязанность представления ковид-карточки не является дискриминацией.
Ломджария отметила, что аппарат народного защитника детально изучил как новейший международный опыт, так и национальное законодательство в ключе прав человека.
По ее словам, поскольку обязанностью работодателя является создать безопасную рабочую среду, определенные ограничительные или поощрительные мероприятия для невакцинированных и вакцинированных лиц не будут считаться дискриминацией. Соответственно, у работодателей есть право потребовать ковид-карточку или же систематическое представление отрицательного ПЦР-теста.
"Данные правила должны учитывать исключения, например медицинская справка о нецелесообразности вакцинации", - заявила Ломджария.
Ущемлением прав человека не считаются и признанные правила, согласно которым в определенных публичных местах вход для вакцинированных лиц допущен, а невакцинированные должны представить отрицательный ПЦР-тест. В некоторых странах в такие места допускаются и те лица, которые в течение последнего времени перенесли коронавирус и имеют подтверждающий документ.
"Согласно международной практике, обязательство проведения вакцинации правда вызовет вмешательство в права индивидов, однако такое вмешательство оправдано тем, что оно служит легитимной цели – защите общественного здравоохранения и жизни людей", - отметила Ломджария.
Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Впервые вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm.
На первом этапе вакцинировался медперсонал, однако из-за низкой обращаемости, власти страны были вынуждены расширить программу иммунизации. С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac. На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 18 лет. Сделать вакцину Pfizer в Грузии могут лица с 16 лет.
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