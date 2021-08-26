Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/trebovanie-kovid-kartochki-ne-yavlyaetsya-uschemleniem-prav-cheloveka---ombudsmen-258685139.html
Требование ковид-карточки не является ущемлением прав человека - омбудсмен
Требование ковид-карточки не является ущемлением прав человека - омбудсмен
Обязательство проведения вакцинации вызывает вмешательство в права индивидов, однако оно оправдано тем, что оно служит легитимной цели – защите общественного... 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T23:25+0400
2021-08-26T23:38+0400
четвертая волна
грузия
нино ломджария
вакцинация
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24722/91/247229154_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f8efe2ac6207da2a2c47b061504acdfe.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Требование представления ковид-карточки, подтверждающей наличие вакцинации против коронавируса, не является дискриминацией или ущемлением прав человека, заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария на брифинге.По словам омбудсмена, к ней обратилось много граждан и организаций c вопросом, является ли обязательство представления ковид-карточки дискриминацией в трудовых отношениях. По мнению Народного защитника, в определенных сферах общественной жизни, какими являются здравоохранение, социальное обслуживание, образование, госслужба, – обязанность представления ковид-карточки не является дискриминацией.Ломджария отметила, что аппарат народного защитника детально изучил как новейший международный опыт, так и национальное законодательство в ключе прав человека. По ее словам, поскольку обязанностью работодателя является создать безопасную рабочую среду, определенные ограничительные или поощрительные мероприятия для невакцинированных и вакцинированных лиц не будут считаться дискриминацией. Соответственно, у работодателей есть право потребовать ковид-карточку или же систематическое представление отрицательного ПЦР-теста.Ущемлением прав человека не считаются и признанные правила, согласно которым в определенных публичных местах вход для вакцинированных лиц допущен, а невакцинированные должны представить отрицательный ПЦР-тест. В некоторых странах в такие места допускаются и те лица, которые в течение последнего времени перенесли коронавирус и имеют подтверждающий документ."Согласно международной практике, обязательство проведения вакцинации правда вызовет вмешательство в права индивидов, однако такое вмешательство оправдано тем, что оно служит легитимной цели – защите общественного здравоохранения и жизни людей", - отметила Ломджария.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Впервые вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, однако из-за низкой обращаемости, власти страны были вынуждены расширить программу иммунизации. С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac. На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 18 лет. Сделать вакцину Pfizer в Грузии могут лица с 16 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210513/Kakuyu-informatsiyu-budet-soderzhat-kovid-pasport-grazhdanina-Gruzii---otvet-ministra-251720900.html
https://sputnik-georgia.ru/20210825/reaktsiya-na-vaktsinu-ot-koronavirusa-kak-vse-proshlo-258589329.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24722/91/247229154_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_34f48041f2a1dd408a27a345d118f287.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, нино ломджария, вакцинация, коронавирус covid-19

Требование ковид-карточки не является ущемлением прав человека - омбудсмен

23:25 26.08.2021 (обновлено: 23:38 26.08.2021)
194
© photo: Ombudsman / FB Народный защитник Грузии Нино Ломджария
Народный защитник Грузии Нино Ломджария - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: Ombudsman / FB
Обязательство проведения вакцинации вызывает вмешательство в права индивидов, однако оно оправдано тем, что оно служит легитимной цели – защите общественного здравоохранения, считает омбудсмен
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Требование представления ковид-карточки, подтверждающей наличие вакцинации против коронавируса, не является дискриминацией или ущемлением прав человека, заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария на брифинге.
По словам омбудсмена, к ней обратилось много граждан и организаций c вопросом, является ли обязательство представления ковид-карточки дискриминацией в трудовых отношениях. По мнению Народного защитника, в определенных сферах общественной жизни, какими являются здравоохранение, социальное обслуживание, образование, госслужба, – обязанность представления ковид-карточки не является дискриминацией.
Ломджария отметила, что аппарат народного защитника детально изучил как новейший международный опыт, так и национальное законодательство в ключе прав человека.
Министр экономики Грузии Натия Турнава - Sputnik Грузия, 1920, 13.05.2021
Какую информацию будет содержать ковид-паспорт гражданина Грузии - ответ министра
13 мая, 17:38
2196
По ее словам, поскольку обязанностью работодателя является создать безопасную рабочую среду, определенные ограничительные или поощрительные мероприятия для невакцинированных и вакцинированных лиц не будут считаться дискриминацией. Соответственно, у работодателей есть право потребовать ковид-карточку или же систематическое представление отрицательного ПЦР-теста.

"Данные правила должны учитывать исключения, например медицинская справка о нецелесообразности вакцинации", - заявила Ломджария.

Ущемлением прав человека не считаются и признанные правила, согласно которым в определенных публичных местах вход для вакцинированных лиц допущен, а невакцинированные должны представить отрицательный ПЦР-тест. В некоторых странах в такие места допускаются и те лица, которые в течение последнего времени перенесли коронавирус и имеют подтверждающий документ.
"Согласно международной практике, обязательство проведения вакцинации правда вызовет вмешательство в права индивидов, однако такое вмешательство оправдано тем, что оно служит легитимной цели – защите общественного здравоохранения и жизни людей", - отметила Ломджария.
Эпидемия коронавируса - вакцинация в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
Четвертая волна
Реакция на вакцину от коронавируса: как все прошло?
25 августа, 11:25
855
Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Впервые вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm.
На первом этапе вакцинировался медперсонал, однако из-за низкой обращаемости, власти страны были вынуждены расширить программу иммунизации. С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac. На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 18 лет. Сделать вакцину Pfizer в Грузии могут лица с 16 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
010000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:23Еще один мощный взрыв прогремел вблизи аэропорта в Кабуле
ВчераКоронавирус в тюрьме – в пенитенциарном учреждении Гегути восемь инфицированных
ВчераЧто мы едим: из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн зараженного картофеля
ВчераТребование ковид-карточки не является ущемлением прав человека - омбудсмен
ВчераРтвели 2021: принимать виноград от фермеров Грузии готовы до 80 компаний
ВчераЗапасы препарата от COVID-19 Sinopharm заканчиваются в Грузии
ВчераФутбольный клуб "Торпедо" Кутаиси выставят на продажу во второй раз
ВчераМорпехи США погибли при терактах у аэропорта Кабула - эвакуация под угрозой?
ВчераВакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России
ВчераКого и как принимает Грузия из Афганистана - пояснения министра
ВчераСильный пожар и взрывы охватили военный склад в Казахстане
Вчера"Лучшее подтверждение партнерства" - МВФ первым поблагодарил власти Грузии
ВчераНазваны сроки запуска поездов от Кутаисского аэропорта
ВчераМировое признание грузинского вратаря и "красная карточка" от партийных чиновников
ВчераУ аэропорта в Кабуле прогремел взрыв
Вчера"Снижение смертности пока не ожидается" - неутешительные прогнозы Минздрава Грузии
Вчера"Мы не могли отказать" – первый комментарий премьера Грузии по беженцам из Афганистана
ВчераВласти Грузии планируют вложить в развитие сельского хозяйства семь млрд лари
ВчераГлавы МВД Евросоюза обсудят принятие беженцев из Афганистана
ВчераЗадержанный за убийство гражданин Грузии покончил с собой в греческой тюрьме