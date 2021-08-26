https://sputnik-georgia.ru/20210826/treyler-filma-chelovek-pauk-net-puti-domoy-pobil-vse-rekordy-po-kolichestvu-prosmotrov-258679434.html

Трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" побил все рекорды по количеству просмотров

Трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" побил все рекорды по количеству просмотров

В мировой прокат "Человек-паук: Нет пути домой" выйдет только 16 декабря, а весь мир уже в нетерпении 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T19:31+0400

2021-08-26T19:31+0400

2021-08-26T20:08+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Официальный трейлер супергеройского фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", выложенный 23 августа на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment, побил все рекорды по количеству просмотров, сообщает Deadline.По информации издания, только за первые 24 часа видео набрало 355,5 миллиона просмотров по всему миру, опередив предыдущего рекордсмена — видео к блокбастеру "Мстители: Финал" (2019 год). Этот трейлер за сутки с момента релиза посмотрели 289 миллионов раз.Видео к "Человеку-пауку: Нет пути домой" также вдвое опередило ролик второй части франшизы. Трейлер к фильму "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год) набрал за первые 24 часа 135 миллионов просмотров. Сейчас этот фильм считается самым кассовым у студии Sony. Он заработал в мировом прокате 1,131 миллиарда долларов.Бешеный ажиотаж вокруг боевика "Человек-паук: Нет пути домой" может быть связан с тем, что действие в ленте развернется там, где ранее не было ни одного другого Человека-паука. Кроме того, в предстоящей картине действие будет переплетаться с событиями из сериалов Disney + "ВандаВижен" и "Локи".По сюжету фильма, Питер Паркер (Том Холланд) обращается к доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч) с просьбой создать заклинание, чтобы весь мир забыл о том, что он Человек-паук. Но в ходе магического ритуала что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум, из-за чего мир погружается в хаос. А из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука: Доктор Осьминог (Альфред Молина) и, похоже, что и Зеленый гоблин (последнего играл Уиллем Дефо в фильме Сэма Рэйми. — Прим. ред.).В мировой прокат "Человек-паук: Нет пути домой" выйдет 16 декабря.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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