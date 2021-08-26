https://sputnik-georgia.ru/20210826/treyler-filma-chelovek-pauk-net-puti-domoy-pobil-vse-rekordy-po-kolichestvu-prosmotrov-258679434.html
Трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" побил все рекорды по количеству просмотров
Трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" побил все рекорды по количеству просмотров
В мировой прокат "Человек-паук: Нет пути домой" выйдет только 16 декабря, а весь мир уже в нетерпении 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T19:31+0400
2021-08-26T19:31+0400
2021-08-26T20:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258680186_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_7500787bec7c29c045fe5352684c8ab0.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Официальный трейлер супергеройского фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", выложенный 23 августа на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment, побил все рекорды по количеству просмотров, сообщает Deadline.По информации издания, только за первые 24 часа видео набрало 355,5 миллиона просмотров по всему миру, опередив предыдущего рекордсмена — видео к блокбастеру "Мстители: Финал" (2019 год). Этот трейлер за сутки с момента релиза посмотрели 289 миллионов раз.Видео к "Человеку-пауку: Нет пути домой" также вдвое опередило ролик второй части франшизы. Трейлер к фильму "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год) набрал за первые 24 часа 135 миллионов просмотров. Сейчас этот фильм считается самым кассовым у студии Sony. Он заработал в мировом прокате 1,131 миллиарда долларов.Бешеный ажиотаж вокруг боевика "Человек-паук: Нет пути домой" может быть связан с тем, что действие в ленте развернется там, где ранее не было ни одного другого Человека-паука. Кроме того, в предстоящей картине действие будет переплетаться с событиями из сериалов Disney + "ВандаВижен" и "Локи".По сюжету фильма, Питер Паркер (Том Холланд) обращается к доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч) с просьбой создать заклинание, чтобы весь мир забыл о том, что он Человек-паук. Но в ходе магического ритуала что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум, из-за чего мир погружается в хаос. А из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука: Доктор Осьминог (Альфред Молина) и, похоже, что и Зеленый гоблин (последнего играл Уиллем Дефо в фильме Сэма Рэйми. — Прим. ред.).В мировой прокат "Человек-паук: Нет пути домой" выйдет 16 декабря.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258680186_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_7df273babe5eefda8abd21057e93b56e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кино
Трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" побил все рекорды по количеству просмотров
19:31 26.08.2021 (обновлено: 20:08 26.08.2021)
В мировой прокат "Человек-паук: Нет пути домой" выйдет только 16 декабря, а весь мир уже в нетерпении
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik.
Официальный трейлер супергеройского фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", выложенный 23 августа на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment, побил все рекорды по количеству просмотров, сообщает
Deadline.
По информации издания, только за первые 24 часа видео набрало 355,5 миллиона просмотров по всему миру, опередив предыдущего рекордсмена — видео к блокбастеру "Мстители: Финал" (2019 год). Этот трейлер за сутки с момента релиза посмотрели 289 миллионов раз.
Видео к "Человеку-пауку: Нет пути домой" также вдвое опередило ролик второй части франшизы. Трейлер к фильму "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год) набрал за первые 24 часа 135 миллионов просмотров. Сейчас этот фильм считается самым кассовым у студии Sony. Он заработал в мировом прокате 1,131 миллиарда долларов.
Бешеный ажиотаж вокруг боевика "Человек-паук: Нет пути домой" может быть связан с тем, что действие в ленте развернется там, где ранее не было ни одного другого Человека-паука. Кроме того, в предстоящей картине действие будет переплетаться с событиями из сериалов Disney + "ВандаВижен" и "Локи".
По сюжету фильма, Питер Паркер (Том Холланд) обращается к доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч) с просьбой создать заклинание, чтобы весь мир забыл о том, что он Человек-паук. Но в ходе магического ритуала что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум, из-за чего мир погружается в хаос. А из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука: Доктор Осьминог (Альфред Молина) и, похоже, что и Зеленый гоблин (последнего играл Уиллем Дефо в фильме Сэма Рэйми. — Прим. ред.).
В мировой прокат "Человек-паук: Нет пути домой" выйдет 16 декабря.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале