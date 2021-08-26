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Уроженец Нигерии будет бороться за пост мэра Тбилиси
Уроженец Нигерии будет бороться за пост мэра Тбилиси
Огбунуджу уже 20 лет живет в Грузии, владеет грузинским языком и считает себя "тбилисцем" 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T15:49+0400
2021-08-26T15:49+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
тбилиси
политика
выборы
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии зарегистрировала кандидатом в мэры Тбилиси уроженца Нигерии Аринзе Ричарда Огбунуджу, сообщается на сайте ЦИК.Кандидатуру Огбунуджу, избирательным номером которого будет 23, представил избирательный субъект "Наша объединенная Грузия". Аринзе приехал в Грузию из Нигерии 20 лет назад. Он женат на грузинке, хорошо знает грузинский язык и является гражданином Грузии.Согласно сведениям в сети, Огбунуджу является теологом, также он закончил факультет международных отношений, владеет несколькими языками и работает над расширением дружеских связей между грузинами и африканцами.Выборы мэров городов и органов местной власти — сакребуло, в Грузии состоятся 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, тбилиси, политика, выборы

Уроженец Нигерии будет бороться за пост мэра Тбилиси

15:49 26.08.2021
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© Facebook / Hrm Eze AgunechembaАринзе Ричард Огбунуджу из Нигерии
Аринзе Ричард Огбунуджу из Нигерии - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© Facebook / Hrm Eze Agunechemba
Огбунуджу уже 20 лет живет в Грузии, владеет грузинским языком и считает себя "тбилисцем"
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии зарегистрировала кандидатом в мэры Тбилиси уроженца Нигерии Аринзе Ричарда Огбунуджу, сообщается на сайте ЦИК.
Кандидатуру Огбунуджу, избирательным номером которого будет 23, представил избирательный субъект "Наша объединенная Грузия".
Аринзе приехал в Грузию из Нигерии 20 лет назад. Он женат на грузинке, хорошо знает грузинский язык и является гражданином Грузии.
Согласно сведениям в сети, Огбунуджу является теологом, также он закончил факультет международных отношений, владеет несколькими языками и работает над расширением дружеских связей между грузинами и африканцами.
"В Грузии я не живу по-царски, я такой же человек, как все, с ежедневными проблемами, радостями и болью. Грузинский язык я также выучил на улицах Тбилиси. Я не "коренной", но тбилисец, приезжий тбилисец", – рассказал Огбунуджу несколько лет назад в интервью изданию "Тбилиселеби".
Выборы мэров городов и органов местной власти — сакребуло, в Грузии состоятся 2 октября.
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