https://sputnik-georgia.ru/20210826/v-rossii-proveli-krupnuyu-antiterroristicheskuyu-operatsiyu---obnarodovany-kadry-258617589.html
В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры
В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры
В столице России прошла крупная антитеррористическая операция. Силовики распространили кадры оперативной съемки. Смотрите, как задерживали членов... 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T10:34+0400
2021-08-26T10:34+0400
2021-08-26T11:23+0400
видео
терроризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258617558_0:53:547:360_1920x0_80_0_0_0ac7b248d4bbeca15923d0276c93366c.jpg
Российские силовики задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. У задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Следствием возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. * террористическая организация, запрещенная в России в 2019 году
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258617558_0:64:366:339_1920x0_80_0_0_8b57007ed134f2ce4f95751bca85bfeb.jpg
Задержание террористов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*
Силовики задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
* Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году
2021-08-26T10:34+0400
true
PT2M17S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
терроризм, видео, россия
В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры
10:34 26.08.2021 (обновлено: 11:23 26.08.2021)
В столице России прошла крупная антитеррористическая операция. Силовики распространили кадры оперативной съемки. Смотрите, как задерживали членов террористической ячейки
Российские силовики задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
У задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Следствием возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
* террористическая организация, запрещенная в России в 2019 году