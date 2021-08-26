https://sputnik-georgia.ru/20210826/v-rossii-proveli-krupnuyu-antiterroristicheskuyu-operatsiyu---obnarodovany-kadry-258617589.html

В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры

В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры

В столице России прошла крупная антитеррористическая операция. Силовики распространили кадры оперативной съемки. Смотрите, как задерживали членов... 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T10:34+0400

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видео

терроризм

россия

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Российские силовики задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. У задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Следствием возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. * террористическая организация, запрещенная в России в 2019 году

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Задержание террористов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"* Силовики задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. * Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году 2021-08-26T10:34+0400 true PT2M17S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

терроризм, видео, россия