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В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры
В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры
В столице России прошла крупная антитеррористическая операция. Силовики распространили кадры оперативной съемки. Смотрите, как задерживали членов... 26.08.2021, Sputnik Грузия
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Российские силовики задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. У задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Следствием возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. * террористическая организация, запрещенная в России в 2019 году
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Задержание террористов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*
Силовики задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. * Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году
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терроризм, видео, россия

В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры

10:34 26.08.2021 (обновлено: 11:23 26.08.2021)
606
© video: FSB RF
В столице России прошла крупная антитеррористическая операция. Силовики распространили кадры оперативной съемки. Смотрите, как задерживали членов террористической ячейки
Российские силовики задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
У задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Следствием возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
* террористическая организация, запрещенная в России в 2019 году
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