https://sputnik-georgia.ru/20210826/v-tbilisi-zarabotayut-kabinety-detskikh-psikhologov-258635722.html

В Тбилиси заработают кабинеты детских психологов

В Тбилиси заработают кабинеты детских психологов

Воспользоваться сервисом смогут все несовершеннолетние, которые нуждаются в психологической помощи 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T14:23+0400

2021-08-26T14:23+0400

2021-08-26T14:23+0400

общество

грузия

тбилиси

психолог

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В пяти районах Тбилиси заработают кабинеты детских психологов, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства в четверг.По словам Каладзе, сервис будет направлен на защиту интересов детей и оказание психологической помощи в случае необходимости.У детей будет возможность побеседовать с психологом наедине, без присутствия других лиц. Воспользоваться сервисом смогут все несовершеннолетние, которые нуждаются в подобной помощи. Для этого необходимо позвонить на горячую линию по номеру 111 или обратиться к соцагенту.Соцработаники, в свою очередь, будут работать для выявления детей с подобными нуждами.Проект осуществлен с помовщью Агентства соцопеки и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) в детском саду N119 Чугуретского района, в детском саду N73 в Сабурталинском районе, а также в детском саду №191 в Крцанисском районе.Проект осуществлен с помощью Агентства соцопеки и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество , грузия, тбилиси, психолог