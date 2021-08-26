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В Тбилиси заработают кабинеты детских психологов
В Тбилиси заработают кабинеты детских психологов
Воспользоваться сервисом смогут все несовершеннолетние, которые нуждаются в психологической помощи 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T14:23+0400
2021-08-26T14:23+0400
2021-08-26T14:23+0400
общество
грузия
тбилиси
психолог
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В пяти районах Тбилиси заработают кабинеты детских психологов, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства в четверг.По словам Каладзе, сервис будет направлен на защиту интересов детей и оказание психологической помощи в случае необходимости.У детей будет возможность побеседовать с психологом наедине, без присутствия других лиц. Воспользоваться сервисом смогут все несовершеннолетние, которые нуждаются в подобной помощи. Для этого необходимо позвонить на горячую линию по номеру 111 или обратиться к соцагенту.Соцработаники, в свою очередь, будут работать для выявления детей с подобными нуждами.Проект осуществлен с помовщью Агентства соцопеки и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) в детском саду N119 Чугуретского района, в детском саду N73 в Сабурталинском районе, а также в детском саду №191 в Крцанисском районе.Проект осуществлен с помощью Агентства соцопеки и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество , грузия, тбилиси, психолог
В Тбилиси заработают кабинеты детских психологов
Воспользоваться сервисом смогут все несовершеннолетние, которые нуждаются в психологической помощи
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В пяти районах Тбилиси заработают кабинеты детских психологов, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства в четверг.
По словам Каладзе, сервис будет направлен на защиту интересов детей и оказание психологической помощи в случае необходимости.
"Одним из направлений "Агентства соцопеки" является забота о несовершеннолетних, живущих в Тбилиси. С этой целью в столице открыты так называемые комнаты интервью для психологов", - заявил Каладзе.
У детей будет возможность побеседовать с психологом наедине, без присутствия других лиц. Воспользоваться сервисом смогут все несовершеннолетние, которые нуждаются в подобной помощи. Для этого необходимо позвонить на горячую линию по номеру 111 или обратиться к соцагенту.
Соцработаники, в свою очередь, будут работать для выявления детей с подобными нуждами.
Проект осуществлен с помовщью Агентства соцопеки и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) в детском саду N119 Чугуретского района, в детском саду N73 в Сабурталинском районе, а также в детском саду №191 в Крцанисском районе.
Проект осуществлен с помощью Агентства соцопеки и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).
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