Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210826/vaktsina-ot-covid-19-epivakkorona-n-zaregistrirovana-v-rossii-258682816.html
Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России
Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России
Препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра в область дельтовидной мышцы 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T21:12+0400
2021-08-26T21:50+0400
россия
вакцинация
коронавирус covid-19
вакцина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258682736_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_f1e24c80c20efeebe4a4422ceb89fff2.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрировал Минздрав России, следует из реестра государственных лекарственных средств."ЭпиВакКорона-Н". Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации: 26 августа 2021 года", - говорится в документе.Как указано в инструкции, препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра в область дельтовидной мышцы. Если это невозможно, то укол делают в латеральную широкую мышцу бедра.Побочные реакции после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" — боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко — отек Квинке.Препарат может использоваться для профилактики COVID-19 среди взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, противопоказан беременным.Сейчас в России для прививки доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.
https://sputnik-georgia.ru/20210805/Naskolko-effektivna-vaktsina-EpiVakKorona-Obnarodovany-rezultaty-issledovaniya-252508369.html
https://sputnik-georgia.ru/20210705/KoviVak-osobennosti-klassicheskoy-vaktsiny-ot-COVID-19-Tsentra-Chumakova-252219104.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258682736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b90de2a517174a36a7dbdb0f61afeba0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, вакцинация, коронавирус covid-19, вакцина

Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России

21:12 26.08.2021 (обновлено: 21:50 26.08.2021)
627
© photo: Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗапуск производства вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 в Подмосковье
Запуск производства вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 в Подмосковье - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра в область дельтовидной мышцы
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрировал Минздрав России, следует из реестра государственных лекарственных средств.
"ЭпиВакКорона-Н". Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации: 26 августа 2021 года", - говорится в документе.
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2021
В мире
Насколько эффективна вакцина "ЭпиВакКорона"? Обнародованы результаты исследования
5 августа, 17:01
393
Как указано в инструкции, препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра в область дельтовидной мышцы. Если это невозможно, то укол делают в латеральную широкую мышцу бедра.
Побочные реакции после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" — боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко — отек Квинке.
Препарат может использоваться для профилактики COVID-19 среди взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, противопоказан беременным.
Производство вакцины Ковивак - Sputnik Грузия, 1920, 05.07.2021
"КовиВак": особенности "классической" вакцины от COVID-19 Центра Чумакова
5 июля, 18:27
275
Сейчас в России для прививки доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.
010100
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:39Морпехи США погибли при терактах у аэропорта Кабула - эвакуация под угрозой?
21:12Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России
20:48Кого и как принимает Грузия из Афганистана - пояснения министра
20:22Сильный пожар и взрывы охватили военный склад в Казахстане
18:50"Лучшее подтверждение партнерства" - МВФ первым поблагодарил власти Грузии
18:33Названы сроки запуска поездов от Кутаисского аэропорта
18:16Мировое признание грузинского вратаря и "красная карточка" от партийных чиновников
17:54У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв
17:45"Снижение смертности пока не ожидается" - неутешительные прогнозы Минздрава Грузии
17:18"Мы не могли отказать" – первый комментарий премьера Грузии по беженцам из Афганистана
16:37Власти Грузии планируют вложить в развитие сельского хозяйства семь млрд лари
16:35Главы МВД Евросоюза обсудят принятие беженцев из Афганистана
16:07Задержанный за убийство гражданин Грузии покончил с собой в греческой тюрьме
15:49Уроженец Нигерии будет бороться за пост мэра Тбилиси
15:28Грузия согласилась принять беженцев из Афганистана - заявление правительства
15:15Заключение до приговора: обвиняемых в терроризме граждан Грузии отправили за решетку
14:43"Мы на войне" - Каладзе обратился к жителям Грузии
14:23В Тбилиси заработают кабинеты детских психологов
13:14Боевики ИГ* готовят атаку в аэропорту Кабула, заявили в Лондоне
11:53Главное о COVID на 26 августа: в Грузии установлен новый антирекорд жертв коронавируса