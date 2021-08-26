https://sputnik-georgia.ru/20210826/vaktsina-ot-covid-19-epivakkorona-n-zaregistrirovana-v-rossii-258682816.html

Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России

Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России

Препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра в область дельтовидной мышцы 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T21:12+0400

2021-08-26T21:12+0400

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россия

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коронавирус covid-19

вакцина

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрировал Минздрав России, следует из реестра государственных лекарственных средств."ЭпиВакКорона-Н". Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации: 26 августа 2021 года", - говорится в документе.Как указано в инструкции, препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра в область дельтовидной мышцы. Если это невозможно, то укол делают в латеральную широкую мышцу бедра.Побочные реакции после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" — боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко — отек Квинке.Препарат может использоваться для профилактики COVID-19 среди взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, противопоказан беременным.Сейчас в России для прививки доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.

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https://sputnik-georgia.ru/20210705/KoviVak-osobennosti-klassicheskoy-vaktsiny-ot-COVID-19-Tsentra-Chumakova-252219104.html

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россия, вакцинация, коронавирус covid-19, вакцина