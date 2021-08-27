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https://sputnik-georgia.ru/20210827/abba-vozvraschaetsya-legendarnaya-gruppa-vypustit-novuyu-muzyku-vpervye-pochti-za-40-let-258691885.html
ABBA возвращается? Легендарная группа выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет
ABBA возвращается? Легендарная группа выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет
ABBA, наконец, соскучилась по сцене и планирует выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T10:23+0400
2021-08-27T10:41+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
группа "abba"
что происходит в мире
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В Сети заговорили о возможном возвращении культовой шведской группы АВВА на музыкальный Олимп.Дело в том, что появился некий веб-сайт под названием "ABBA Voyage" и его Twitter-аккаунт, что, естественно, заинтриговало многих фанатов легендарного поп-коллектива, распавшегося около 40 лет назад. Там интернет-пользователям предлагают зарегистрироваться, чтобы первыми узнать о том, что выйдет 2 сентября этого года.По информации издания The Sun, ABBA после длительного перерыва представит пять новых песен."ABBA, наконец, возвращается и планирует выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу – это грандиозно", — сообщил инсайдер британскому таблоиду.Журналисты The Sun утверждают, что кроме новых песен ожидается шоу с голограммами. Оно планировалось еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса было перенесено.Напомним, последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более десяти лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.ABBA — знаменитейший коллектив за всю историю популярной музыки. Музыкальная группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала мегапопулярна после победы на международном песенном конкурсе Евровидении-1974 с композицией "Waterloo". Ее до сих пор считают одной из величайших на международном песенном конкурсе.Любопытно, что в феномене ABBA была мощная любовная составляющая. Ведь на пике славы группа состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Правда, обе эти супружеские четы распались еще за время совместной работы в коллективе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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группа "abba", что происходит в мире

ABBA возвращается? Легендарная группа выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет

10:23 27.08.2021 (обновлено: 10:41 27.08.2021)
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© AP Photo / Ron FrehmЛегендарная группа АББА
Легендарная группа АББА - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Ron Frehm
ABBA, наконец, соскучилась по сцене и планирует выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В Сети заговорили о возможном возвращении культовой шведской группы АВВА на музыкальный Олимп.
Дело в том, что появился некий веб-сайт под названием "ABBA Voyage" и его Twitter-аккаунт, что, естественно, заинтриговало многих фанатов легендарного поп-коллектива, распавшегося около 40 лет назад. Там интернет-пользователям предлагают зарегистрироваться, чтобы первыми узнать о том, что выйдет 2 сентября этого года.
По информации издания The Sun, ABBA после длительного перерыва представит пять новых песен.
"ABBA, наконец, возвращается и планирует выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу – это грандиозно", — сообщил инсайдер британскому таблоиду.
Журналисты The Sun утверждают, что кроме новых песен ожидается шоу с голограммами. Оно планировалось еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса было перенесено.
"Наконец-то", "Спустя 39 лет", "Я невероятно счастлив и очень взволнован! ABBA вернулась!" — прокомментировали радостную новость поклонники.
Напомним, последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более десяти лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.
© AP Photo / Robert DearЛегендарная группа АББА
Легендарная группа АББА - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Легендарная группа АББА
© AP Photo / Robert Dear
ABBA — знаменитейший коллектив за всю историю популярной музыки. Музыкальная группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала мегапопулярна после победы на международном песенном конкурсе Евровидении-1974 с композицией "Waterloo". Ее до сих пор считают одной из величайших на международном песенном конкурсе.
Любопытно, что в феномене ABBA была мощная любовная составляющая. Ведь на пике славы группа состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Правда, обе эти супружеские четы распались еще за время совместной работы в коллективе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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