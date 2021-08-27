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ABBA возвращается? Легендарная группа выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет
10:23 27.08.2021 (обновлено: 10:41 27.08.2021)
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© AP Photo / Ron FrehmЛегендарная группа АББА
© AP Photo / Ron Frehm
ABBA, наконец, соскучилась по сцене и планирует выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В Сети заговорили о возможном возвращении культовой шведской группы АВВА на музыкальный Олимп.
Дело в том, что появился некий веб-сайт под названием "ABBA Voyage" и его Twitter-аккаунт, что, естественно, заинтриговало многих фанатов легендарного поп-коллектива, распавшегося около 40 лет назад. Там интернет-пользователям предлагают зарегистрироваться, чтобы первыми узнать о том, что выйдет 2 сентября этого года.
По информации издания The Sun, ABBA после длительного перерыва представит пять новых песен.
Join us at https://t.co/AAFQLIrqJu #ABBAVoyage pic.twitter.com/7LYw3kojzB— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) August 26, 2021
"ABBA, наконец, возвращается и планирует выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу – это грандиозно", — сообщил инсайдер британскому таблоиду.
Журналисты The Sun утверждают, что кроме новых песен ожидается шоу с голограммами. Оно планировалось еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса было перенесено.
"Наконец-то", "Спустя 39 лет", "Я невероятно счастлив и очень взволнован! ABBA вернулась!" — прокомментировали радостную новость поклонники.
Напомним, последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более десяти лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.
© AP Photo / Robert DearЛегендарная группа АББА
Легендарная группа АББА
© AP Photo / Robert Dear
ABBA — знаменитейший коллектив за всю историю популярной музыки. Музыкальная группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала мегапопулярна после победы на международном песенном конкурсе Евровидении-1974 с композицией "Waterloo". Ее до сих пор считают одной из величайших на международном песенном конкурсе.
Любопытно, что в феномене ABBA была мощная любовная составляющая. Ведь на пике славы группа состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Правда, обе эти супружеские четы распались еще за время совместной работы в коллективе.
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