ABBA возвращается? Легендарная группа выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В Сети заговорили о возможном возвращении культовой шведской группы АВВА на музыкальный Олимп.Дело в том, что появился некий веб-сайт под названием "ABBA Voyage" и его Twitter-аккаунт, что, естественно, заинтриговало многих фанатов легендарного поп-коллектива, распавшегося около 40 лет назад. Там интернет-пользователям предлагают зарегистрироваться, чтобы первыми узнать о том, что выйдет 2 сентября этого года.По информации издания The Sun, ABBA после длительного перерыва представит пять новых песен."ABBA, наконец, возвращается и планирует выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу – это грандиозно", — сообщил инсайдер британскому таблоиду.Журналисты The Sun утверждают, что кроме новых песен ожидается шоу с голограммами. Оно планировалось еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса было перенесено.Напомним, последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более десяти лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.ABBA — знаменитейший коллектив за всю историю популярной музыки. Музыкальная группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала мегапопулярна после победы на международном песенном конкурсе Евровидении-1974 с композицией "Waterloo". Ее до сих пор считают одной из величайших на международном песенном конкурсе.Любопытно, что в феномене ABBA была мощная любовная составляющая. Ведь на пике славы группа состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Правда, обе эти супружеские четы распались еще за время совместной работы в коллективе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

