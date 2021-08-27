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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4031-258694507.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4031
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4031
За последние 24 часа от коронавируса скончались 73 человека, выздоровели же за сутки 4585 человек 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T10:57+0400
2021-08-27T11:01+0400
четвертая волна
грузия
коронавирус covid-19
пандемия
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4031. Скончались 73.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 536 202 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4585 человек, а с начала пандемии – 473 502. Скончался 7101.За сутки сделано 42 744 теста, из которых 25 358 на антиген и 17 386 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 9,43%, за последние 14 дней – 10,7%, за последние семь дней – 10,51%.Всего в Грузии сделали 1 095 069 прививок, в том числе за последние сутки – 26 418.В карантине в настоящее время находятся 130 человек, в стационарах – 7 493, в ковид-гостиницах – 3 205.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210728/Ne-volna-a-tsunami----obzor-pressy--252442172.html
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грузия, коронавирус covid-19, пандемия

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4031

10:57 27.08.2021 (обновлено: 11:01 27.08.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
За последние 24 часа от коронавируса скончались 73 человека, выздоровели же за сутки 4585 человек
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4031. Скончались 73.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 536 202 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4585 человек, а с начала пандемии – 473 502. Скончался 7101.
За сутки сделано 42 744 теста, из которых 25 358 на антиген и 17 386 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 9,43%, за последние 14 дней – 10,7%, за последние семь дней – 10,51%.
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Всего в Грузии сделали 1 095 069 прививок, в том числе за последние сутки – 26 418.
В карантине в настоящее время находятся 130 человек, в стационарах – 7 493, в ковид-гостиницах – 3 205.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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