https://sputnik-georgia.ru/20210827/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4031-258694507.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4031
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4031
За последние 24 часа от коронавируса скончались 73 человека, выздоровели же за сутки 4585 человек 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T10:57+0400
2021-08-27T10:57+0400
2021-08-27T11:01+0400
четвертая волна
грузия
коронавирус covid-19
пандемия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258622145_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_cd43f3095867a8faf7845f9176bfe778.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4031. Скончались 73.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 536 202 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4585 человек, а с начала пандемии – 473 502. Скончался 7101.За сутки сделано 42 744 теста, из которых 25 358 на антиген и 17 386 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 9,43%, за последние 14 дней – 10,7%, за последние семь дней – 10,51%.Всего в Грузии сделали 1 095 069 прививок, в том числе за последние сутки – 26 418.В карантине в настоящее время находятся 130 человек, в стационарах – 7 493, в ковид-гостиницах – 3 205.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210728/Ne-volna-a-tsunami----obzor-pressy--252442172.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258622145_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_5869e6675516d03213760640b102f79f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, коронавирус covid-19, пандемия
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4031
10:57 27.08.2021 (обновлено: 11:01 27.08.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 73 человека, выздоровели же за сутки 4585 человек
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4031. Скончались 73.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 536 202 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4585 человек, а с начала пандемии – 473 502. Скончался 7101.
За сутки сделано 42 744 теста, из которых 25 358 на антиген и 17 386 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 9,43%, за последние 14 дней – 10,7%, за последние семь дней – 10,51%.
Всего в Грузии сделали 1 095 069 прививок, в том числе за последние сутки – 26 418.
В карантине в настоящее время находятся 130 человек, в стационарах – 7 493, в ковид-гостиницах – 3 205.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.