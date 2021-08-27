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Девушка сняла на видео ласки отца с котенком, которого он "не хотел", и умилила всех
Девушка сняла на видео ласки отца с котенком, которого он "не хотел", и умилила всех
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T12:25+0400
2021-08-27T12:25+0400
2021-08-27T12:24+0400
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Своим суровым видом он до последнего пытается скрыть чувства к пушистому, но не получается.Как рассказала автор этого видео, ее отец был против заведения кошки и просил избавиться от котенка, когда дочь привела его домой. На кадрах же видно, как мужчина сидит на стуле с вытянутыми вперед ногами, а по ним вверх взбирается питомец. Когда котенок поднимается до скрещенных рук, мужчина поднимает его выше и кладет себе на грудь, прижимая его все так же скрещенными руками. При этом его суровое лицо ни на секунду не изменилось.Смотрите на видео также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , видео с животными, вирусные видео
Девушка сняла на видео ласки отца с котенком, которого он "не хотел", и умилила всех
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Своим суровым видом он до последнего пытается скрыть чувства к пушистому, но не получается.
Как рассказала автор этого видео, ее отец был против заведения кошки и просил избавиться от котенка, когда дочь привела его домой. На кадрах же видно, как мужчина сидит на стуле с вытянутыми вперед ногами, а по ним вверх взбирается питомец. Когда котенок поднимается до скрещенных рук, мужчина поднимает его выше и кладет себе на грудь, прижимая его все так же скрещенными руками. При этом его суровое лицо ни на секунду не изменилось.
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