https://sputnik-georgia.ru/20210827/devushka-snyala-na-video-laski-ottsa-s-kotenkom-kotorogo-on-ne-khotel-i-umilila-vsekh-258698694.html

Девушка сняла на видео ласки отца с котенком, которого он "не хотел", и умилила всех

Девушка сняла на видео ласки отца с котенком, которого он "не хотел", и умилила всех

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 27.08.2021, Sputnik Грузия

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Своим суровым видом он до последнего пытается скрыть чувства к пушистому, но не получается.Как рассказала автор этого видео, ее отец был против заведения кошки и просил избавиться от котенка, когда дочь привела его домой. На кадрах же видно, как мужчина сидит на стуле с вытянутыми вперед ногами, а по ним вверх взбирается питомец. Когда котенок поднимается до скрещенных рук, мужчина поднимает его выше и кладет себе на грудь, прижимая его все так же скрещенными руками. При этом его суровое лицо ни на секунду не изменилось.Смотрите на видео также:

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , видео с животными, вирусные видео